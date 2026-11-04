El Parlamento del Kurdistán iraquí elige oficialmente a una mujer como presidenta

Una fuente del Parlamento del Kurdistán informó a EFE que Vala Farid obtuvo 52 votos de los 53 diputados presentes en la sesión, mientras que Rami Nouri -representante de la comunidad cristiana en la región- fue elegido vicepresidente con los mismos votos.

Asimismo, Mona Kahwaji, en representación de la comunidad turcomana, fue elegida secretaria del Parlamento regional, obteniendo también 52 votos.

Según la norma del Kurdistán, el presidente, el vicepresidente y el secretario son elegidos mediante votación secreta y requieren una mayoría absoluta de los 100 miembros de la Cámara -es decir, 51 votos-, independientemente del número de legisladores presentes.

La elección se produjo en medio de intentos por boicotear la sesión por parte de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) y del movimiento Nueva Generación -partido que se unió en enero al bloque de la UPK-, que se ausentaron para evitar el quórum necesario.

Sin embargo, según indican medios kurdoriaquíes, una serie de deserciones de miembros de esos partidos que sí participaron en la sesión, incluidos dos de la UPK, habilitaron la votación.

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El medio kurdoiraquí Kurdistan24 recogió que "sin los votos de los legisladores cuyos partidos se ausentaron, el PDK y sus aliados no habrían podido alcanzar la cifra de 51 escaños", algo que llevó a la Unión Patriótica a calificar la sesión de "ilegal".

Sin embargo, el proceso siguió su curso y, tras su elección por parte de los diputados, la nueva mesa directiva asumió la dirección de la sesión parlamentaria.

Se espera que la mesa directiva parlamentaria abra, en los próximos días, el proceso de presentación de candidaturas para presidir las distintas comisiones parlamentarias.

El Parlamento del Kurdistán, que atraviesa actualmente su sexta legislatura, celebró su primera sesión en enero de 2024, pero no había podido volver a reunirse desde entonces debido a disputas entre las dos principales fuerzas políticas: el PDK liderado por Masoud Barzani y la UPK, por Bafel Talabani -hijo del fallecido presidente iraquí Jalal Talabani-.

El Kurdistán iraquí tiene presidente, Gobierno, Parlamento propio y fuerzas de seguridad kurdas, pero su estatus está reconocido por la Constitución iraquí de 2005 y sigue subordinado al marco federal de Bagdad.

En 2024, la política regional estuvo marcada por los continuos aplazamientos de las elecciones parlamentarias por disputas sobre la ley electoral y la representación de las minorías, hasta que finalmente los comicios se celebraron el 20 de octubre de ese año y los ganó el PDK, manteniendo un equilibrio de fuerzas parecido al de 2018.