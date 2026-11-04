El Partido Liberal de los Bolsonaro anuncia su candidato a la presidencia del Senado

Marinho, actual líder de la oposición en la Cámara Alta, se perfila como el principal rival del actual presidente del cuerpo legislativo, Davi Alcolumbre, del partido de centro-derecha Unión Brasil, quien busca la reelección y en los últimos meses se ha acercado al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Si Dios quiere, tendremos la presidencia del Congreso. Respetaré la disidencia, porque somos demócratas y queremos diálogo", declaró Marinho tras formalizar su candidatura luego de una reunión del partido, en Brasilia.

De esta forma, el partido vuelve a presentar una candidatura luego de que en el bienio 2025-2026 decidió apoyar a Alcolumbre, en ese entonces elegido por amplia mayoría.

Marinho fue candidato a la presidencia del Senado para 2023-2024, cuando compitió contra Rodrigo Pacheco, del Partido Social Democrático, y resultó derrotado.

El economista de 62 años, quien también coordinó la campaña presidencial del candidato derrotado Flávio Bolsonaro, contará con el respaldo de la bancada del PL, que a partir de febrero de 2027 tendrá un total de 29 escaños, consolidándose como la mayor fuerza del Senado brasileño.

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Pese a ese volumen, la candidatura necesitará tender puentes con otras fuerzas para alcanzar los 41 votos necesarios entre los 81 miembros que componen el Senado.

La votación, que se llevará a cabo por sufragio secreto el 1 de febrero de 2027, definirá quién encabezará el Congreso Nacional y controlará atribuciones clave, entre ellas la fijación de la agenda legislativa y la potestad de admitir o archivar eventuales pedidos de juicio político contra magistrados del Tribunal Supremo.