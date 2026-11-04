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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:55

El Partido Liberal de los Bolsonaro anuncia su candidato a la presidencia del Senado

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São Paulo, 4 nov (EFE).- El Partido Liberal (PL), la formación política que lidera el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), oficializó este miércoles la candidatura del senador Rogério Marinho a la presidencia del Senado de Brasil para el bienio 2027–2028.

Por EFE
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Marinho, actual líder de la oposición en la Cámara Alta, se perfila como el principal rival del actual presidente del cuerpo legislativo, Davi Alcolumbre, del partido de centro-derecha Unión Brasil, quien busca la reelección y en los últimos meses se ha acercado al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Si Dios quiere, tendremos la presidencia del Congreso. Respetaré la disidencia, porque somos demócratas y queremos diálogo", declaró Marinho tras formalizar su candidatura luego de una reunión del partido, en Brasilia.

De esta forma, el partido vuelve a presentar una candidatura luego de que en el bienio 2025-2026 decidió apoyar a Alcolumbre, en ese entonces elegido por amplia mayoría.

Marinho fue candidato a la presidencia del Senado para 2023-2024, cuando compitió contra Rodrigo Pacheco, del Partido Social Democrático, y resultó derrotado.

El economista de 62 años, quien también coordinó la campaña presidencial del candidato derrotado Flávio Bolsonaro, contará con el respaldo de la bancada del PL, que a partir de febrero de 2027 tendrá un total de 29 escaños, consolidándose como la mayor fuerza del Senado brasileño.

Pese a ese volumen, la candidatura necesitará tender puentes con otras fuerzas para alcanzar los 41 votos necesarios entre los 81 miembros que componen el Senado.

La votación, que se llevará a cabo por sufragio secreto el 1 de febrero de 2027, definirá quién encabezará el Congreso Nacional y controlará atribuciones clave, entre ellas la fijación de la agenda legislativa y la potestad de admitir o archivar eventuales pedidos de juicio político contra magistrados del Tribunal Supremo.

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