El presidente de Portugal destaca su "amistad grande y profunda" con el Rey de España

Seguro agradeció en declaraciones a la prensa el respaldo de la Corona española en la inauguración de la muestra dedicada a Luís de Camões en la Biblioteca Nacional de España (BNE) este martes: "Ha sido para mí un gran honor que el Rey haya estado presente".

El mandatario luso felicitó a la Biblioteca Nacional ("Parabéns") y a todas las personas e instituciones implicadas por dar a conocer "esta preciosidad que es la obra de Luís de Camões", a quien definió como "el mejor poeta que hemos tenido en Portugal".

Asimismo, invitó a la sociedad española a visitar la exposición, que calificó como "la mayor que ha existido fuera de Portugal" y un reflejo de los lazos históricos y culturales entre ambas naciones: "Tiene una relación muy interesante y muy profunda entre la literatura de Camões y la literatura española", afirmó.

La exposición, titulada 'Camões: vida, obra y pervivencia en la cultura hispánica', conmemora el quinto centenario del nacimiento del célebre autor portugués y cuenta obras como las primeras ediciones de 'Os Lusíadas' ' (1572) y tempranas traducciones españolas.