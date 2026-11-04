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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:50

El presidente de Portugal destaca su "amistad grande y profunda" con el Rey de España

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Presidente de Portugal, António José Seguro, calificó este miércoles de "fantástico" su encuentro con el rey Felipe VI en Madrid y ha destacado la "amistad muy grande y profunda" que une a ambos jefes de Estado y a sus respectivos países con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Por EFE
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Seguro agradeció en declaraciones a la prensa el respaldo de la Corona española en la inauguración de la muestra dedicada a Luís de Camões en la Biblioteca Nacional de España (BNE) este martes: "Ha sido para mí un gran honor que el Rey haya estado presente".

El mandatario luso felicitó a la Biblioteca Nacional ("Parabéns") y a todas las personas e instituciones implicadas por dar a conocer "esta preciosidad que es la obra de Luís de Camões", a quien definió como "el mejor poeta que hemos tenido en Portugal".

Asimismo, invitó a la sociedad española a visitar la exposición, que calificó como "la mayor que ha existido fuera de Portugal" y un reflejo de los lazos históricos y culturales entre ambas naciones: "Tiene una relación muy interesante y muy profunda entre la literatura de Camões y la literatura española", afirmó.

La exposición, titulada 'Camões: vida, obra y pervivencia en la cultura hispánica', conmemora el quinto centenario del nacimiento del célebre autor portugués y cuenta obras como las primeras ediciones de 'Os Lusíadas' ' (1572) y tempranas traducciones españolas.

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