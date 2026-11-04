El rey de España alerta a empresarios iberoamericanos del riesgo de perder la confianza

Felipe VI pronunció estas palabras en la clausura del XVI Encuentro Empresarial celebrado en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde defendió "todo aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza" en busca de un "compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país y con la región".

Ante varios mandatarios que participan en la cumbre, el monarca español repasó los principales retos a los que se enfrentan las economías en un momento de "gran incertidumbre" y "profundas transformaciones", cuando la "fragmentación geopolítica y las tensiones comerciales" están poniendo a prueba las reglas que durante décadas proporcionaron "estabilidad y prosperidad".

En este sentido, Felipe VI recordó que "la mejor respuesta a esta deriva" no es el proteccionismo, sino una "economía abierta basada en reglas iguales para todos" y la cooperación "entre socios que comparten valores".

Mientras crece la demanda de energía limpia y "se buscan socios fiables", Iberoamérica, aseguró el rey, "puede desempeñar un papel fundamental".

Por ello, invocó los recursos y el "enorme potencial energético" de los países que integran esta comunidad, con su biodiversidad, sus minerales y tierras raras, para abogar por más inversión, innovación y cooperación.

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Para Felipe VI, la actual transformación tecnológica "sin precedentes", si está "bien aprovechada", puede "reducir las desigualdades territoriales", abrir los mercados a empresas y crear empleo de alto valor añadido, un reto para el que pidió que la inteligencia artificial (IA) "piense, entienda y cree" en español y portugués, "lenguas de cultura, pero también de ciencia, negocio e innovación".

También destacó, igualmente, que hacen falta "infraestructuras digitales, más formación y mejores marcos regulatorios que favorezcan la innovación sin renunciar a la seguridad ni a los derechos de los ciudadanos" y recordó que el progreso debe ser "sostenible e inclusivo".

Felipe VI aprovechó para reclamar más cooperación en las relaciones entre regiones, fortaleciendo los vínculos entre la Unión Europea (UE) y América y el Caribe con acuerdos como los renovados con Chile, México y el Mercosur.

Fue esa materia para la que solicitó estabilidad y reforzar la confianza mutua y, en consonancia con el lema del encuentro, 'Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público privada', resaltó las misiones que corresponden, por un lado, a los Gobiernos y, por otro, a las compañías de la comunidad de Iberoamérica.

"A los Gobiernos les corresponde garantizar infraestructuras, educación y formación de calidad y apoyo decidido al emprendimiento", subrayó, mientras las empresas tienen que "invertir, innovar y generar empleo digno", además de ser rentables, "tener propósito social y contribuir al bienestar común".