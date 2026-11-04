El rey dice que mejorar la vida de los ciudadanos debe ser la prioridad de la cooperación

Felipe VI ha dirigido un discurso a los alrededor de 80 asistentes al inicio la cena de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que los reyes de España han ofrecido en el Palacio Real tras el acto de inauguración que se ha celebrado en el cercano Teatro Real.

En su discurso ha asegurado que para los españoles los vínculos con los países iberoamericanos son "un constante punto de referencia y un motivo —a un mismo tiempo— de orgullo y humildad": "España, como cada uno de los miembros de esta Comunidad, no se entendería sin Iberoamérica".

El rey ha destacado que la prioridad de la Comunidad Iberoamericana de Naciones debe ser la mejora de las condiciones de vida, la "razón primera y última" de la cooperación: "Acercarse a lo que ocupa y preocupa a la ciudadanía —es decir, serles útil— ha de ser la prioridad", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que en esta cumbre se tratarán asuntos como la coordinación ante desastres naturales, el reconocimiento de títulos académicos, el tratamiento de los datos personales en el mundo digital o la consideración del cuidado como derecho y bien público esencial.

Porque los alrededor de 700 millones de ciudadanos "merecen y justifican que dialoguemos, que nos concertemos y que lleguemos a acuerdos" y por ellos ha brindado: "por los hombres y mujeres de nuestros países", por Iberoamérica.

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También ha tomado la palabra el presidente de la República de Honduras, país que acogerá la próxima cumbre, Nasry Juan Asfura, para brindar por los reyes de España y por Iberoamérica.

A la cena han asistido los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre, excepto el de Argentina, Javier Milei, que no ha acudido tampoco al acto inaugural en el Teatro Real.

Así, entre los comensales estaban Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano; Xavier Espot, jefe de Gobierno de Andorra; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Laura Fernández, de Costa Rica; José Antonio Kast, de Chile; Luis Abinader, de la República Dominicana; César Bernardo Arévalo de León, de Guatemala; Nasry Juan Asfura, de Honduras; António José Seguro, de Portugal; Luis Montenegro, primer ministro portugués, y el presidente español, Pedro Sánchez.

También han asistido António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas (ONU), y António Costa, presidente del Consejo Europeo, así como los jefes de las delegaciones de Colombia, Ecuador, El Salvador, Brasil, Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos Mexicanos y Paraguay, además de los representantes de los poderes del Estado de España.