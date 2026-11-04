El Rijksmuseum y el estadio Metropolitano, obras de los premiados Cruz y Ortiz Arquitectos

El estudio fundado por Antonio Cruz y Antonio Ortiz en Sevilla en 1974, con sedes en esa ciudad, en Ámsterdam y en Lugano, ya fueron galardonados con esta distinción en 1993 por el diseño de la Estación de Santa Justa de Sevilla, cuando se concedía por obras concretas construidas. Desde 2001, se otorga a toda la trayectoria.

El jurado del premio, que otorga cada a´p el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y está dotado con 60.000 euros, destacó que su trabajo es "una de las aportaciones más destacadas y continuadas de la arquitectura española contemporánea, desde sus primeras obras" hasta proyectos de "gran complejidad y alcance urbano".

El estudio diseñó durante su carrera estaciones ferroviarias, estadios de fútbol capaces de albergar grandes eventos, edificios universitarios y educativos, residenciales o de oficinas.

Estas son algunas de las obras de gran envergadura que llevan el sello de los arquitectos sevillanos y que son reconocibles en el paisaje urbano de España y otros países.

Por ejemplo, el Rijksmuseum de Ámsterdam afrontó su gran transformación para recuperar la "luz, apertura y transparencia" originales del edificio, inaugurado en 1885 y alterado durante décadas por reformas que le habían dado un carácter laberíntico.

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El Estadio Olímpico de La Cartuja, en Sevilla, se levantó en la Isla de La Cartuja junto al área de la Exposición Universal de 1992 y fue inaugurado en mayo de 1999.

Y el estadio Metropolitano, en Madrid, arquitectónicamente combina una base de aspecto macizo, descrita por sus autores como una "fortaleza", con la cubierta, casi flotante, que unifica todo el conjunto y se convierte en el gesto para determinar una nueva imagen.

Ahora, las obras del nuevo Palazzetto dello Sport de Lugano (Suiza) avanzan para desarrollar el proyecto de los arquitectos y se prevé a punto de concluir el edificio de apartamentos The Dialogue en Ouder-Amstel Ouder-Amstel (Países Bajos), entre otras construcciones.