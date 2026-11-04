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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 17:40

El Rijksmuseum y el estadio Metropolitano, obras de los premiados Cruz y Ortiz Arquitectos

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Madrid, 4 nov (EFE).- La transformación del Rijksmuseum de Ámsterdam, la estación de ferrocarril de Basilea, el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid o el Estadio Olímpico de La Cartuja (Sevilla) son algunas de las obras más destacadas del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos, distinguido este miércoles con su segundo Premio Nacional de Arquitectura de España.

Por EFE
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El estudio fundado por Antonio Cruz y Antonio Ortiz en Sevilla en 1974, con sedes en esa ciudad, en Ámsterdam y en Lugano, ya fueron galardonados con esta distinción en 1993 por el diseño de la Estación de Santa Justa de Sevilla, cuando se concedía por obras concretas construidas. Desde 2001, se otorga a toda la trayectoria.

El jurado del premio, que otorga cada a´p el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y está dotado con 60.000 euros, destacó que su trabajo es "una de las aportaciones más destacadas y continuadas de la arquitectura española contemporánea, desde sus primeras obras" hasta proyectos de "gran complejidad y alcance urbano".

El estudio diseñó durante su carrera estaciones ferroviarias, estadios de fútbol capaces de albergar grandes eventos, edificios universitarios y educativos, residenciales o de oficinas.

Estas son algunas de las obras de gran envergadura que llevan el sello de los arquitectos sevillanos y que son reconocibles en el paisaje urbano de España y otros países.

Por ejemplo, el Rijksmuseum de Ámsterdam afrontó su gran transformación para recuperar la "luz, apertura y transparencia" originales del edificio, inaugurado en 1885 y alterado durante décadas por reformas que le habían dado un carácter laberíntico.

El Estadio Olímpico de La Cartuja, en Sevilla, se levantó en la Isla de La Cartuja junto al área de la Exposición Universal de 1992 y fue inaugurado en mayo de 1999.

Y el estadio Metropolitano, en Madrid, arquitectónicamente combina una base de aspecto macizo, descrita por sus autores como una "fortaleza", con la cubierta, casi flotante, que unifica todo el conjunto y se convierte en el gesto para determinar una nueva imagen.

Ahora, las obras del nuevo Palazzetto dello Sport de Lugano (Suiza) avanzan para desarrollar el proyecto de los arquitectos y se prevé a punto de concluir el edificio de apartamentos The Dialogue en Ouder-Amstel Ouder-Amstel (Países Bajos), entre otras construcciones.

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