El vicepresidente de China asistirá a la COP31, donde Pekín defenderá el multilateralismo

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning realizó hoy el anuncio, según el cual Han realizará un viaje del 6 al 12 de noviembre a Georgia y a Turquía, donde asistirá a la cumbre climática.

La portavoz subrayó que este año el Acuerdo de París "entra en su segunda década y la conferencia debatirá principalmente cómo reforzar su aplicación, acelerar la acción y promover la cooperación en esta nueva etapa".

"China está dispuesta a trabajar con todas las partes para defender con firmeza el multilateralismo, aplicar plenamente la Convención Marco y el Acuerdo de París, reforzar la acción climática práctica y contribuir al éxito de la conferencia", señaló Mao.

La portavoz también informó de que, durante su visita a Georgia, Han intercambiará opiniones con los dirigentes georgianos sobre las relaciones bilaterales y "otros asuntos de interés común", con el fin de "profundizar en la cooperación" y promover el desarrollo continuo de sus lazos.

La COP31, la trigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, se celebrará en Antalya del 9 al 20 de noviembre.

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El viceministro chino de Ecología y Medio Ambiente y jefe de la delegación ante la COP31, Li Gao, defendió recientemente que las negociaciones aborden los obstáculos comerciales que, a juicio de Pekín, dificultan la transición energética.

"Creemos que la conferencia debería debatir en profundidad los viejos problemas de la insuficiente reducción de emisiones y del apoyo financiero de los países desarrollados, así como los nuevos desafíos del unilateralismo y el proteccionismo, que perjudican los esfuerzos colectivos mundiales", afirmó Li.