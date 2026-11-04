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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:05

Empresarios iberoamericanos reciben Premio Enrique V. Iglesias de manos del rey de España

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Madrid, 4 nov (EFE).- El guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el brasileño André Esteves, accionista controlador del banco BTG Pactual, recibieron este miércoles en Madrid de manos del rey Felipe VI de España las XI y XII ediciones del premio Enrique V. Iglesias del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Por EFE
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Tras recoger el premio en un acto en el Palacete de los Duques de Pastrana, Gutiérrez aseguró que "Iberoamérica no es lo que hoy parece. Es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser", para agregar que "su futuro dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla e intelectuales honestos para pensarla".

Por su parte, Esteves destacó durante el encuentro que el premio es para él "un simbolismo de la integración iberoamericana, que es uno de los beneficios de la globalización", y aseguró que promueve "esa integración, muy importante para nuestra sociedad".

El presidente de honor del CEAPI y primer secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, envió un mensaje en el que expresó sus "felicitaciones a CEAPI por la iniciativa de distinguir anualmente a los empresarios que desde España y desde América estimulan crecientemente relaciones de cooperación, de inversión y comercio en el espacio iberoamericano y español".

También asistieron a este acto, junto al rey de España, varios miembros de la Junta Directiva del CEAPI, como su presidenta, Núria Vilanova, y su secretaria general, Ana Pastor.

La ceremonia contó, además, con la presencia de autoridades iberoamericanas, entre ellas el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot.

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