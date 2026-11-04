En 100 días, Fujimori mantuvo a Velarde, subió el salario mínimo y aumentó déficit de Perú

Uno de los primeros anuncios que hizo Fujimori ni bien se confirmó su victoria en las elecciones presidenciales fue la continuidad al frente del Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) de Velarde, que personifica la estabilidad macroeconómica y monetaria de Perú durante las últimas décadas.

Velarde, que lleva 20 años en el cargo desde 2006, se comprometió a sus 74 años a un nuevo mandato de cinco años, después de haber visto pasar en este tiempo a una decena de presidentes, como parte de una arraigada crisis política que no ha afectado a la dirección e independencia del Banco Central.

Desde la victoria de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en junio, el sol peruano apenas ha variado en su cotización respecto al dólar estadounidense, al registrar 3,46 soles por cada dólar, con una leve apreciación en agosto, cuando estuvo en 3,35 soles.

Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha experimentado una fuerte tendencia alcista desde la victoria de Fujimori, con un crecimiento acumulado de 6 %.

En septiembre, la plaza limeña, donde la minería tiene un gran peso, alcanzó un pico de ganancia acumulada desde inicios de 2026 del 37,89 %, impulsada por los precios de las materias primas y las utilidades de las principales empresas enlistadas.

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Otra de las primeras medidas de Fujimori, que alcanzó la Presidencia en su cuarta candidatura, tras haber perdido las tres elecciones anteriores en segunda vuelta, fue anunciar el incremento del salario mínimo, de los 1.130 soles (328 dólares) a los 1.300 soles (377 dólares).

El aumento se concretará por tramos, de modo que desde noviembre pasó a 1.200 soles y para el próximo año se concretará el tramo restante de 100 soles, según los anuncios realizados por el Gobierno.

Al contrario del orden y rigor fiscal que siempre ha defendido en sus 20 años como candidata presidencial, Fujimori ha dispuesto modificar la regla fiscal para subir el límite de déficit de 1,4 % a 2,4 % del producto interior bruto (PIB), con el objetivo de entregar bonos a la población que se vea afectada por las eventuales inundaciones que cause el fenómeno climático de El Niño.

Así prevé un incremento de 18.000 millones de soles (5.294 millones de dólares) en el presupuesto de 2027, medidas temporales como la entrega de bonos a familias vulnerables, subsidios para el combustible y la finalización de obras de infraestructura avanzadas.

Asimismo, el Parlamento aprobó la pasada semana un crédito suplementario de 8.228 millones de soles (2.392 millones de dólares) al Gobierno para financiar las acciones frente al impacto del fenómeno climático de El Niño y otras necesidades del presupuesto estatal.

Dentro de la expansión del gasto fiscal, Fujimori postergó para el próximo año su promesa de duplicar el programa estatal Pensión 65, que entrega bonos bimestrales a personas de la tercera edad en pobreza, para que pasara de 350 soles a 700 soles.

En carpeta, el Gobierno de Fujimori también tiene realizar una posible reforma laboral para flexibilizar, parte de su solicitud de facultades legislativas al Parlamento, que únicamente dio permiso al Ejecutivo para emitir normas por 120 días en materia de seguridad y prevención del fenómeno climático de El Niño.