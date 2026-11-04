Etiopía expulsa a seis diplomáticos de Sudán entre acusaciones mutuas de apoyo a rebeldes

El funcionario etíope, bajo condición de anonimato, confirmó el número de personas expulsadas y se negó a dar más información.

Por su parte, un diplomático de la Embajada de Sudán confirmó que el Ministerio de Exteriores convocó al embajador sudanés el domingo para comunicarle el cierre inmediato de ese consulado, a unos 30 kilómetros de la frontera con la provincia sudanesa de Nilo Azul.

"Los diplomáticos abandonaron el país el martes por la tarde, declaró el diplomático, también bajo condición de anonimato y sin ofrecer más detalles sobre las razones específicas de esta decisión.

En respuesta, Sudán cerró el consulado general de Etiopía en Gedaref, capital del estado de Gadaref y a unos 161 kilómetros de la frontera etíope.

Se trata de otro incidente más en el ya marcado deterioro de las relaciones bilaterales entre Jartum y Adís Abeba, que en 2024 intentaron mantener una postura de neutralidad y diálogo.

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Las fricciones se dispararon el pasado mayo cuando Sudán llamó a consultas a su embajador tras acusar a Etiopía de facilitar incursiones aéreas del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), señalamientos rechazados por el Gobierno etíope.

A a su vez, Etiopía acusó al Ejército sudanés de respaldar a rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que el 23 de septiembre anunció una "guerra defensiva" frente a Adís Abeba en esa región norteña.

El FPLT forma parte de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores para derrocar al Gobierno etíope, que a su vez también acusa a Eritrea de armar a los insurgentes.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra de gran escala, similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal y en la que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

Sudán, mientras tanto, se ve arrasada desde abril de 2023 por una guerra entre el Ejército y las FAR, que ha dejado decenas de miles de muertos y alrededor de 14 millones de desplazados, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.