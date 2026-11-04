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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:05

Expresidente Sanguinetti cree que la derrota de Trump "se ha consolidado muy fuertemente"

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Montevideo, 4 nov (EFE).- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti opinó este miércoles que "la derrota" del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos frente al Partido Demócrata "se esperaba" y "se ha consolidado muy fuertemente".

Por EFE
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Quien fuera presidente de Uruguay en los períodos 1985-1990 y 1995-2000 puso en duda "que el Partido Demócrata hoy esté ofreciendo una plataforma alternativa muy clara", pero celebró que con este resultado electoral "los arrestos personalistas del presidente Trump tienen ahora un freno".

Sanguinetti aseguró a EFE que esta victoria es un mensaje con el que la ciudadanía norteamericana le anuncia a su actual gobernador que "va a tener que dialogar, va a tener que conversar", frente a la postura que ha mantenido durante su mandato hasta ahora, marcado por "pelearse con Europa, declarar una guerra arancelaria, decir que va a destruir al Gobierno de Irán y poner en juego todas las cosas que ha puesto".

El expresidente consideró que todas estas decisiones han perjudicado "en primer lugar a Estados Unidos", pero también "al mundo como consecuencia", ya que "por su peso sigue siendo la potencia líder de Occidente".

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos concluyeron este martes con una contundente victoria demócrata que aseguró mayorías amplias al partido azul en ambas cámaras del Congreso, lo que complicará el futuro de los republicanos.

Este histórico vuelco de los resultados, visto como una valoración de su gestión y de factores como la inflación, el alto costo de los combustibles y la impopular guerra en Irán, deja al presidente estadounidense con escaso poder de maniobra y un Legislativo en contra tras el rechazo evidenciado en estos comicios.

Este miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, achacó la derrota al descontento ante la impopular guerra promovida por Trump contra Irán, dándole a los demócratas la ventaja para recuperar el control del Congreso: "La razón por la que perdimos es la guerra", aseguró en una publicación en la red social X.

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