Fiscalía mexicana procesa a tres 'influencers' por apología del delito y consumo de droga

Los imputados, que tienen 20, 22 y 29 años, participaron en una grabación difundida en la red social Facebook el pasado 29 de agosto, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según la Fiscalía, los señalados "realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis", esto mientras mostraban y compartían productos identificados con una marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos de marihuana.

La investigación estableció que "las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales".

Este martes, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público "expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso" y, tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres imputados.

Entre las medidas cautelares, se determinó la presentación semanal ante el juez, exhibición de una garantía económica individual, prohibir su salida del estado sin autorización y suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la marca.