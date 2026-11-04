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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:05

Francia destaca tono "conciliador" de Trump, pero advierte de su carácter "imprevisible"

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París, 4 nov (EFE).- El ministro francés de Economía, Roland Lescure, calificó este miércoles de "bastante conciliadora" la primera reacción de Donald Trump tras la derrota electoral de los republicanos en las elecciones a medio mandato en Estados Unidos, aunque advirtió que el presidente mantiene el control de la política exterior y recordó su carácter "un tanto imprevisible".

Por EFE
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"Su primera comunicación se ha centrado en la política interna y ha sido bastante conciliadora. Reconoce la derrota y reconoce la calidad de los candidatos demócratas", afirmó Lescure en una entrevista a BMFTV/RMC.

El ministro señaló que Trump había atribuido la responsabilidad del resultado a los candidatos republicanos, pero consideró que, por el momento, su reacción reflejaba una actitud diferente. "Cuando perdió en 2020, no reconoció su derrota. Diría que esta vez está siendo un buen perdedor", añadió.

Lescure advirtió, sin embargo, de que las consecuencias de los resultados electorales sobre la política exterior estadounidense siguen siendo inciertas, ya que Trump "sigue al mando", indicó antes de subrayar que "conocemos el carácter un tanto imprevisible del presidente de Estados Unidos".

El ministro de Economía planteó dos posibles escenarios: que Trump decida "situarse por encima de la confrontación", reconozca que debe cambiar algunas de sus políticas, especialmente en relación con el precio de la gasolina, y "modere un poco su compromiso internacional", o que mantenga su actual orientación.

"O bien lo hace, o bien no lo hace y, francamente, habrá que seguir muy de cerca lo que suceda durante los próximos días", concluyó Lescure.

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