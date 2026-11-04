Francia volverá a desplegar 70.000 agentes este jueves al detectar "riesgos" de violencia

"Los servicios de inteligencia han detectado que hay movimientos de ultraizquierda que buscan participar en las manifestaciones sindicales para hacerlas degenerar con grupos violentos para atacar comercios", dijo Nuñez en una conferencia de prensa.

El ministro, que en varias ocasiones ha reconocido que se minimizó la amenaza el 17 de octubre, cuando unos 3.000 comercios fueron saqueados y vandalizados, al igual que algunos edificios públicos, como el ayuntamiento de Limoges, aseguró que "nadie entendería" que no se repitiera el despliegue de los sábados 24 y 31 del mes pasado, cuando lograron reducir drásticamente los incidentes.

"Estamos decididos a mantener el orden público como lo hicimos en los dos últimos sábados. La de mañana es una jornada importante para los sindicatos y tiene que desarrollarse con calma. Si no es el caso, actuaremos con contundencia", señaló.

Nuñez indicó que a través de las redes sociales se ha detectado llamamientos "a cometer actos violentos, a la insurrección" que ha llevado a las autoridadeds a repetir el despliegue pese a que la jornada de este jueves tiene matices diferentes.

Enumeró tres amenazas: enfrentamientos con la policía, manifestaciones descontroladas y ataques a comercios y edificios públicos.

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A diferencia de los tres últimos sábados, cuando los sindicatos se sumaron a grupos estudiantiles y 'chalecos amarillos', en esta ocasión son las centrales obreras quienes han convocado una jornada de huelga general, a la que se han sumado otros grupos.

Ante el riesgo de que en las manifestaciones sindicales se infiltren grupos violentos, el Gobierno ha impedido que se desarrollen en lugares sensibles o en el centro de las ciudades, lo que ha dado lugar a fricciones con los organizadores.

"En la mayoría de los casos ya se ha llegado a acuerdos, pero quedan algunas ciudades donde no. Será la justicia la que decida", aseguró Nuñez, que dijo que se han detectado hasta 220 manifestaciones, la mayor parte de ellas declaradas, pero también otras "salvajes".

El ministro destacó la importancia de que los sindicatos impliquen a sus propios servicios de seguridad para que las manifestaciones puedan desarrollarse en calma.

Entre los sitios donde no hay acuerdo está París. Los sindicatos querían que la manifestación llegara a la plaza de la Concordia, pero el ministro consideró que no es posible por encontrarse cerca de "centros de poder", como el palacio del Elíseo o la Asamblea Nacional.