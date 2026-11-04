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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:20

FundéuRAE: “criptomoneda estable”, mejor que “stablecoin”

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Madrid, 4 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la expresión “criptomoneda estable” es una alternativa preferible a “stablecoin”, anglicismo empleado para referirse a esta clase de activos digitales que aspiran a mantener un precio sin gran volatilidad.

Por EFE
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En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “El control de las claves afecta a las stablecoins después de la conversión”, “¿Qué son las stablecoins y cómo funcionan?” o “Canadá abre una consulta sobre las stablecoins”.

Debido a las grandes fluctuaciones de las principales criptomonedas, con el tiempo se han desarrollado nuevas criptodivisas que pretenden mantener un precio más estable, por ejemplo anclándolo a activos físicos o a monedas como el dólar estadounidense o el euro.

Para referirse a ellas, en inglés se utiliza el término “stablecoin”, cuya traducción literal al español es “moneda estable”. No obstante, dado que en la mayoría de los casos este vocablo se emplea específicamente en el contexto de las criptodivisas, se aconseja utilizar las expresiones “criptomoneda estable” o “criptodivisa estable”, que son, de hecho, las más asentadas en el ámbito económico-financiero y están recogidas en la base de datos terminológica multilingüe de la UE (IATE, por sus siglas en inglés).

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir “El control de las claves afecta a las criptomonedas estables después de la conversión”, “¿Qué son las criptomonedas estables y cómo funcionan?” y “Canadá abre una consulta sobre las criptomonedas estables”.

Si, por alguna razón, se quiere mantener el extranjerismo, se recuerda que lo adecuado es escribirlo en cursiva, o entre comillas cuando no se dispone de este tipo de letra. En cuanto al género, se suele construir como femenino (la “stablecoin”), por entenderse que el referente en español es “(cripto)moneda”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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