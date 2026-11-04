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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:25

Gremio frutícola de Chile alerta impacto del paro de camioneros en exportación de cerezas

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Santiago, 4 nov (EFE).- La agrupación de productores y exportadores Frutas de Chile alertó este miércoles sobre los efectos logísticos que tiene para el sector la paralización de camioneros independientes, que comenzó el pasado jueves, en el principal puerto del país, ubicado en la región de Valparaíso, y ante la temporada de exportación de cerezas.

Por EFE
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"Hay una disrupción gigantesca para la logística frutícula", señaló Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile durante una entrevista al diario local Cooperativa.

El bloqueo indefinido del gremio transportista ha provocado la cancelación de la ceremonia del inicio de la temporada de exportación de cerezas de Chile a China, y el desvío del primer buque 'Cherry Express' -que debe zarpar el próximo lunes- hacia el puerto de Valparaíso, tras no poder cargar la fruta en San Antonio.

Los camioneros mantienen una paralización que afecta a los depósitos extraportuarios en reclamo de un ajuste de tarifas, debido al encarecimiento de su labor por el alza de los combustibles decretada por el Gobierno de José Antonio Kast.

La subida del diésel afecta directamente al sector del transporte de carga, clave en la cadena de abastecimiento nacional, que paga un valor promedio de 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro y alcanzó su máximo histórico.

Marambio explicó que desde el puerto de San Antonio salen más de 15.000 contenedores de cerezas durante la temporada y detalló que la afectación incluye a los mismos transportistas, los trabajadores portuarios y la comunidad de esta zona central del país.

La cereza es uno de los principales productos agrícolas de gran valor para las exportaciones de Chile.

"Una cosa son las demandas, que pueden ser muy justificadas, muy justas; lo que no es justo es la forma de hacer valer esas demandas", indicó.

Asimismo, Marambio ha instado tanto a los camioneros en movilización, como a los depósitos de contenedores a sentarse a negociar.

Sin embargo, el presidente del gremio de los camioneros independientes, Manuel Araya, confirmó que la paralización continuará porque las empresas solo han aumentado 2 dólares (2.000 pesos chilenos) por transferencia de contenedores.

Marambio añadió que si el bloqueo no culmina para el fin de semana espera que las autoridades intervengan y que los camiones "sean retirados por la fuerza pública".

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