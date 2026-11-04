"Hermanos y hermanas": Becerra hace historia y desata la celebración latina en California

Becerra "es latino hasta la médula", dijo a EFE su prima Mónica Becerra Rico desde la fiesta electoral del candidato en Sacramento, capital de California.

El demócrata será el primer gobernador latino elegido por voto popular en la historia de California. El único antecedente es Romualdo Pacheco, de familia californiana de origen mexicano, quien llegó al cargo en 1875 sin haber participado en las elecciones para el puesto.

En un ambiente de orgullo y celebración, simpatizantes, figuras del Partido Demócrata, familiares y líderes sindicales se reunieron para festejar una victoria que sus asistentes interpretaron también como un hito para la comunidad latina, duramente golpeada por las políticas de la Administración del presidente Donald Trump.

"Es un orgullo estar aquí y ver que este señor va a hacer muchos cambios para nuestra gente mexicana", respondió a EFE Arturo Vallejo de 64 años, quien se crió con Becerra como vecino en Sacramento. "Él era una persona muy activa, como ahora, no fue un perseguidor fue un líder, nosotros lo seguíamos y lo seguimos siguiendo", añadió.

Poco después de que medios como AP, NBC News y CNN proyectaran la victoria del candidato, su esposa, la doctora y activista Carolina Reyes, tomó el escenario tras ser presentada como "la Primera Dama de California", junto a sus tres hijas en común, y en un emotivo discurso agradeció a los latinos y expresó su amor y admiración por su "alma gemela", con quien lleva casada durante más de 30 años.

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"En un momento en el que otras personas quieren silenciar nuestras voces y alejarnos de votar, estas elecciones demostraron que nuestras voces importan, que cada voto cuenta, y aprendimos que el voto es poder", dijo Reyes.

Posteriormente, Becerra comenzó su discurso con un "hermanos y hermanas", en español, antes de agradecer la participación de los latinos en estas elecciones. California es el estado más poblado de EE.UU. con más de 39 millones de habitantes, de los cuales el 40 % es de origen hispano.

El virtual ganador, que se enfrentaba al republicano Steve Hilton, respaldado por Trump, bautizó su próximo gobierno como la "Era de Becerra", y reconoció que los últimos dos años habían sido difíciles, marcados, según enumeró, por "precios más altos, más guerras, corrupción y falta de ley y orden", haciendo una referencia al Gobierno del presidente Donald Trump, al que enfrentó cuándo fue fiscal de California (2017-2021).

En su discurso, el demócrata enalteció su historia familiar, una de migración, y trabajo duro por parte de sus padres, Manuel Becerra, nacido en California y criado en México, y María Teresa, su madre quien se encontraba presente y a quien dedicó unas palabras.

Becerra besó a su esposa en el escenario y reconoció que el triunfo fue de ambos. "Juntos hemos hecho una vida, una familia y ahora historia", apuntó.

La victoria también fue celebrada por simpatizantes que ven en Becerra una figura de representación y una oportunidad para impulsar políticas que beneficien a distintas comunidades del estado.

"Admiro su política y, en lo personal, su herencia latina me inspira mucho. Es una gran parte de por qué estoy aquí, y el hecho de que tendremos a un latino en la posición más importante de este estado me inspira muchísimo", dijo a EFE Ángel Rodríguez, un actor de 33 años nacido en Sacramento y de raíces mexicanas.

Por su parte, Moisés Morado Rivera, de 36 años y originario del sur de California, explicó a EFE que aunque su ascendencia influyó en su interés por la candidatura, fueron la trayectoria y las propuestas de Becerra las que terminaron de convencerlo, especialmente su compromiso con la protección de los recursos naturales y la salud pública.

El senador demócrata Adam Schiff también destacó la relevancia de que California tenga un gobernador latino, después de que esta comunidad haya soportado "el peso más duro de la cruel agenda" de la Administración Trump.

Además, subrayó que Becerra contará con un Congreso estatal demócrata para sacar adelante sus propuestas. "Es algo enorme", afirmó a EFE Schiff.