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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 00:05

Hong Kong suma récord de cancelaciones de salidas a bolsa desde 2008 ante la incertidumbre

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Shanghái (China), 4 nov (EFE).- La Bolsa de Hong Kong registra su mayor tasa de cancelación de ofertas públicas de acciones desde la crisis de 2008, en torno a una de cada cuatro programadas este año, ante la cautela de los inversores o la incertidumbre geopolítica, así como por el agotamiento tras el 'boom' de los últimos dos años.

Por EFE
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Según cifras compiladas por Bloomberg, al menos 78 empresas han aplazado, retirado o dejado caducar sus planes de salida a bolsa en la antigua colonia británica desde que comenzó 2026, una cifra muy superior a la media de tres anuales registrada durante la última década.

Esto supone el porcentaje más elevado desde el año en el que estalló la crisis financiera global, cuando la tasa alcanzó un 40 %, aunque esta plaza sigue registrando datos positivos en el presente ejercicio, superando, por tercera vez en su historia, los 50.000 millones de dólares en salidas a bolsa gracias en buena parte al auge de los valores relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Entre las empresas que han cancelado o pospuesto sus planes figuran la desarrolladora de software Shenzhen Forms Syntron Information, la compañía de robótica Changzhou Microintelligence o la firma de inversión GLP, cuya captación se estimaba en torno a 2.000 millones de dólares.

También se espera que dos de las operaciones más anticipadas, las de la filial de chips del 'Google chino' Baidu, Kunlunxin (2.000 millones de dólares), y el fabricante suizo de semillas o pesticidas Syngenta (5.000 millones) pasen ya al próximo año.

El agotamiento tras el furor desde comienzos de 2025 -88.000 millones de dólares en salidas a bolsa-, el temor de los inversores por los retornos del incipiente sector de la IA, las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., la oferta pública de Anthropic o la propia debilidad del mercado hongkonés -su referencial, el Hang Seng, acumula una bajada de casi un 11 % este año- son algunos de los factores por los que las empresas han decidido pisar el freno.

La coyuntura también afecta a las cotizadas en los parqués chinos que pretendían captar fondos adicionales con una nueva oferta pública en Hong Kong, con más de 100 solicitudes de este tipo en el último año y medio, lo cual saturó los canales de autorización de los reguladores, y al menos 14 abandonándolos finalmente.

Según analistas citados por Bloomberg, el mercado hongkonés está pasando de una fase de marcada expansión gracias a la IA a otra más selectiva, por lo que las empresas más pequeñas deberán reducir sus expectativas de valoración o renunciar temporalmente a tocar la campana.

Este mismo martes, el diario británico Financial Times (FT) aseguró que los reguladores chinos han pedido a los bancos que paralicen temporalmente su apoyo a las salidas a bolsa y las emisiones de acciones ante la tendencia bajista de las bolsas del país, que vivieron en octubre su peor mes en más de una década, en parte debido a las dudas sobre la rentabilidad de la IA.

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