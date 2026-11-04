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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:30

HRW denuncia que Al Qaeda mató a 27 civiles en dos ataques en Burkina Faso en septiembre

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Rabat, 4 nov (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 27 civiles murieron y otros 20 resultaron heridos en dos ataques perpetrados por el yihadista Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe, vinculado a Al Qaeda en el Sahel) en septiembre en el norte de Burkina Faso.

Por EFE
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En un comunicado, HRW señaló que los dos ataques presentan indicios de crímenes de guerra.

El primer ataque fue el 1 de septiembre cuando combatientes de JNIM asaltaron una explotación minera artesanal de oro en Ouahigouya, situada en la provincia de Yatenga (norte) y causaron 24 civiles muertos y al menos 20 heridos, además de la destrucción de bienes materiales.

El segundo ataque se produjo el 5 de septiembre cuando tres civiles viajaban en una moto, entre ellos un menor, murieron por la explosión de un artefacto en un camino de tierra próximo al pueblo de Mera, en la localidad de Ouahigouya. Los vecinos de la zona sospechan que los combatientes de JNIM habían colocado el artefacto.

HRW precisó que no pudo verificar de manera independiente el tipo del artefacto explosivo utilizado ni el mecanismo de detonación, pero recordó que JNIM ha perpetrado ataques similares en el pasado.

Asimismo, Burkina Faso figuró en 2024 entre los países con mayor número de víctimas por minas antipersonal y restos explosivos de guerra, con más de 200 afectados, según los datos recogidos en el comunicado

"Los ataques implacables e ilegales del grupo armado JNIM ponen en grave peligro a la población civil en todo Burkina Faso", declaró Ilaria Allegrozzi, investigadora principal de HRW para el Sahel.

La responsable instó a las autoridades a reforzar urgentemente la protección de las comunidades amenazadas, investigar los abusos y llevar ante la justicia, mediante procedimientos imparciales, a los responsables.

La investigadora también reclamó a las autoridades burkinesas que mejoren urgentemente las operaciones de desminado y aumenten la asistencia a las víctimas de los ataques con artefactos explosivos improvisados.

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