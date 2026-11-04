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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:25

India destina 300 millones de dólares a reducir su dependencia china en minerales críticos

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Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- El Gobierno de la India aprobó este miércoles un programa de ayudas de unos 300 millones de dólares para instalar plantas de procesamiento de litio y níquel, esenciales para la fabricación de baterías, con el objetivo de reducir su dependencia exterior en un mercado estratégico dominado en buena parte por China.

Por EFE
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"El Consejo de Ministros aprobó un programa de apoyo a la inversión de capital para promover el procesamiento de minerales críticos, con una dotación de 28.140 millones de rupias (unos 300 millones de dólares)", informó la Oficina de Información de Prensa del Gobierno indio (PIB).

El plan, que se ejecutará durante cinco años, financiará hasta el 30 % de la inversión necesaria para establecer cuatro plantas de procesamiento. Dos estarán dedicadas al litio, con una capacidad mínima de 30.000 toneladas cada una, y las otras dos al níquel, con al menos 50.000 toneladas por instalación.

La iniciativa busca desarrollar una industria nacional de refinado para abastecer la fabricación de vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento energético, sectores en los que Nueva Delhi intenta ampliar su producción.

China lidera el refinado de 19 de los 20 minerales estratégicos analizados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe de 2025, con una cuota media de mercado cercana al 70 %, una concentración que ha impulsado a otras economías a buscar alternativas.

En mayo pasado, la India y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar la cooperación en el suministro, procesamiento y reciclaje de minerales críticos y tierras raras, durante una visita a Nueva Delhi del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Ejecutivo indio aprobó además este miércoles otro programa de ayudas de 145.000 millones de rupias (unos 1.530 millones de dólares) para desarrollar 92 gigavatios hora (GWh) de capacidad de almacenamiento eléctrico y facilitar la integración de energías renovables en la red.

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