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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:20

Indonesia despliega 21.000 soldados en Yakarta mientras investiga escuchas al presidente

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Yakarta, 4 nov (EFE).- Indonesia anunció este miércoles el despliegue de 21.000 soldados en Yakarta, en un momento en el que las autoridades del país mantienen detenidos a tres altos cargos policiales involucrados en supuestas escuchas telefónicas ilegales al presidente, Prabowo Subianto, entre otras personas.

Por EFE
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En un extenso comunicado, el Ejército detalla la procedencia de las unidades movilizadas y hasta el gasto estimado para alimentar a las tropas, pero evita mencionar el motivo de la maniobra.

"El despliegue de tropas es una práctica común, ya que las Fuerzas Armadas deben permanecer vigilante para proteger a la nación y preservar la integridad del Estado", dijo el portavoz militar, Muhammad Nas, a la agencia pública Antara, sin aportar más detalles.

La movilización coincide con el arresto realizado el martes de tres cargos policiales, incluido el general Listyo Sigit Prabowo, quien ejerció como jefe de la Policía Nacional desde enero de 2021 hasta el pasado 1 de octubre.

Según la investigación abierta, los tres oficiales son considerados sospechosos de ordenar escuchas telefónicas sin seguir los procedimientos establecidos entre 2025 y 2026. Entre los afectados se encuentra el presidente Prabowo, funcionarios estatales, figuras políticas, periodistas, líderes de la sociedad civil, oenegés y empresarios.

Las pesquisas se abrieron a raíz de la denuncia presentada el pasado viernes por una persona con "conocimiento en el asunto", y desde entonces se han examinado más de una docena de dispositivos electrónicos e interrogado a una decena de testigos.

Los tres detenidos podrían ser acusados de tres delitos, entre ellos el de realizar escuchas ilegales, castigado con hasta 10 años de prisión, mientras las autoridades también estudian si pudieron cometer el delito de traición, castigado con la pena de muerte aunque el país lleva una década sin ejecutar a un reo.

"Consideramos que lo ocurrido podría encuadrarse en la categoría de actos susceptibles de ser calificados como traición. Esto incluye acciones que ponen en peligro la seguridad y los intereses del Estado o los dirigentes del país", apuntó a los medios el portavoz presidencial, Prasetyo Hadi.

El representante del Gobierno dijo que todavía se desconoce el motivo por el cual los policías realizaron las escuchas.

El exjefe de la Policía Nacional, que no guarda parentesco con el presidente a pesar de tener el mismo apellido, asumió el mes pasado el cargo de responsable del gabinete presidencial durante la séptima reorganización desde que Prabowo llegó al poder en 2024. Hadi aseguró hoy que el policía había sido destituido de su nuevo cargo.

En los últimos meses ha aumentado el descontento popular contra las políticas de Prabowo, un exgeneral acusado de violaciones de derechos humanos en el pasado, en medio del actual deterioro de la economía y los incendios forestales que azotan el país.

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