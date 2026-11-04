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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 19:40

Instituciones paraguayas piden calma ante rumores de nuevas intervenciones financieras

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Asunción, 4 nov (EFE).- La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), el Banco Central (BCP) y entidades financieras pidieron este miércoles calma ante los rumores de nuevas intervenciones, como la de Ueno bank, luego de la apertura masiva de nuevas cuentas o versiones sobre retiros de fondos.

Por EFE
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En la víspera, el BCP intervino Ueno bank mediante un procedimiento de resolución, lo que dejó sin acceso a sus fondos a los más de 2,94 millones de clientes de la institución y amenaza con desatar una crisis política.

Asoban, que agrupa a catorce de las principales entidades del país -incluida Ueno bank-, calificó -en un comunicado- como "falsas" las informaciones que circulan en redes sociales y que, aseguró, "generan incertidumbre en torno al sistema financiero".

Estos rumores han provocado que cientos de personas se agolpen en las sedes bancarias del país para hacer retiros de fondos, mientras las aplicaciones de algunas instituciones y billeteras digitales locales, como Mango, Vaquita o Eko, presentaron problemas de acceso.

Al respecto, el gremio bancario aclaró que las dificultades con las "apps" están relacionadas con una afluencia récord de nuevos clientes que buscan abrir cuentas para recibir, en los próximos días, parte de los recursos que tenían depositados en Ueno bank.

En tanto que el BCP llamó a la calma y reafirmó, en un breve comunicado difundido en sus redes sociales, que el sistema financiero del país "mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez".

También hoy, la diputada opositora Johana Ortega pidió "calma" a los ciudadanos y señaló que los demás bancos paraguayos "gozan de buena salud".

Así mismo, Ortega pidió a los ahorristas comprender que "pueden hacer caer sistemas financieros que son solventes" si retiran masivamente sus fondos.

La intervención de Ueno bank ha generado preocupación, ya que, además de las cuentas tradicionales, en la finiquitada entidad se encuentran millonarias inversiones de instituciones del Estado y han quedado comprometidos los patrocinios para equipos de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

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