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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:45

Interrogan a cuatro ex altos mandos libaneses por la explosión de 2020 en Beirut

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Beirut, 4 nov (EFE).- El juez encargado de investigar la explosión que en agosto de 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en Beirut, Tarek Bitar, interrogó este miércoles a cuatro ex altos mandos del Ejército sospechosos en el caso, siete meses después de haber dado por concluida la pesquisa.

Por EFE
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Los cuatro comparecieron "en respuesta a una acusación preliminar presentada por el fiscal Mohammad Saab, quien les acusó y solicitó su interrogatorio al sospechar que tenían conocimiento de la presencia de nitrato de amonio en el puerto de Beirut", informó la Agencia Nacional del Noticias del Líbano (ANN).

Durante seis años, cientos de toneladas de ese producto químico permanecieron almacenadas en el recinto portuario de la capital sin medidas de seguridad, hasta que el 4 de agosto de 2020 causaron una de las mayores explosiones no nucleares de la historia.

Según la ANN, entre los interrogados este miércoles están el antiguo jefe del Estado Mayor, Walid Salman, y el exresponsable del Departamento de Municiones George Moussa.

Durante la sesión, que contó con la presencia del fiscal promotor de la medida, Bitar no anunció si los acusados serán puestos en libertad bajo fianza o si continuarán detenidos a largo plazo.

Los nuevos interrogatorios tuvieron lugar pese a que el juez instructor dio por concluida la fase de instrucción el pasado marzo, más de un lustro después de la tragedia, y la remitió a la Fiscalía General.

Bitar se había visto obligado a suspender la investigación de forma casi ininterrumpida desde finales de 2021 hasta comienzos de 2025, en medio de obstrucciones concatenadas por parte de ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso y de peticiones de justicia por parte de organizaciones por los derechos humanos.

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