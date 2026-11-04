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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 06:00

Irán dice que cuatro petroleros arden en Ormuz tras chocar con minas antibuque

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Teherán, 4 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles de que cuatro petroleros estadounidenses están en llamas tras chocar con minas marinas y otros dos buques fueron detenidos mientras un dron estadounidense fue derribado en el estrecho de Ormuz, en medio del aumento las tensiones con Washington pese a las negociaciones para poner fin a la guerra.

Por EFE
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“Cuatro petroleros infractores que intentaban atravesar una zona prohibida del sur del estrecho de Ormuz fueron destruidos al chocar con minas marinas y continúan ardiendo, mientras que otros dos buques infractores fueron detenidos”, aseguró el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La nota indicó además que las defensas antiaéreas de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria derribaron un dron estadounidense MQ-9 sobre el estrecho de Ormuz, con lo que ascienden a 56 los aparatos de este modelo abatidos, según el cuerpo militar.

Los sucesos se producen tras la intensificación de los ataques contra buques y drones en el sur de Irán durante las últimas semanas, según Teherán, que ha informado de más de 30 incidentes con embarcaciones, al menos 20 de ellos causados por minas marinas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que había acusado en septiembre a Irán de intentar influir en las elecciones legislativas mediante sus ataques, reconoció este miércoles que la guerra contribuyó a la derrota republicana en los comicios del 3 de noviembre.

Tras más de ocho meses de guerra, Teherán y Washington retomaron hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Irán podrían permitir reabrir el paso marítimo en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

Anoche, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, señaló que la respuesta de EE.UU. a su propuesta para poner fin a la guerra “no ha sido convincente” y exigió a Washington cumplir las siete condiciones de Teherán para reabrir Ormuz.

Entre ellas figuran el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la liberación de los activos iraníes en terceros países, el levantamiento de las sanciones al petróleo y el fin del bloqueo estadounidense a puertos y buques iraníes.

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