Israel asegura que ha matado a seis milicianos en Gaza en tres ataques distintos

En dos ataques el lunes, las fuerzas israelíes mataron a Mahmud Yihad Mohamed Qafa, al que describen como jefe de una célula de francotiradores del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), y a Asaad Suleimán Salmán Qashta, miembro del grupo Ejército del Islam que, según Israel, facilitaba el contrabando hacia la Franja, según un comunicado conjunto.

En otro bombardeo el domingo, también en Jan Yunis, murieron otros cuatro milicianos, según la nota: Mohamed Zakaria al Yamal, jefe de una célula de Al Qasam; Mohamed Amín al Namás, miembro de ese mismo brazo armado; Shaher Mohamed Zaarab, comandante de una compañía de la unidad de élite Nujba de Hamás, y Mohamed Alí Abu Shaar, francotirador de la Yihad Islámica.

Según el Ejército y el Shin Bet, los seis "promovían planes terroristas contra soldados de las FDI y civiles israelíes" y trabajaban para restablecer las capacidades de sus organizaciones, "violando sistemáticamente el alto el fuego".

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que matan personas, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños.

En otras ocasiones, sus ataques matan a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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Durante el alto el fuego, casi 1.600 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.600 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí.