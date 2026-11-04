ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
36º
Ahora
ver más
36º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:00

Israel extiende detención arbitraria de periodista y activista palestino Abed Abu Shehadeh

Imagen sin descripción

Jerusalén, 4 nov (EFE).- Un tribunal de Tel Aviv prorrogó durante cuatro días la detención desde anoche del periodista y activista político palestino Abed Abu Shehadeh, anunció este miércoles el centro legal Adalah, que presentará una apelación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No se trata de una investigación penal, sino de una campaña para silenciar a periodistas y activistas políticos árabes, denunció la organización en un comunicado, que tildó el arresto de "arbitrario".

Anoche, según Adalah, unos 15 agentes de la Policía israelí irrumpieron en su domicilio y lo detuvieron.

El tribunal autorizó la prórroga de su detención a pesar de que el interrogatorio se centró, en exclusiva, en una entrevista que Shehadeh realizó en Catar antes de las elecciones israelíes al exparlamentario del partido árabe Balad, Azmi Bishara.

La policía no presentó ninguna otra acusación en su contra, denuncia Adalah. "La entrevista, que abordaba la campaña electoral israelí y la situación de los palestinos, ha sido publicada y es de acceso público", añade la organización.

"La mera decisión de abrir una investigación penal, a raíz de una entrevista periodística, constituye una grave violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa; por tanto, su detención bajo este pretexto es totalmente arbitraria", dice.

Shehadeh, periodista y creador del pódcasts Arab48, es colaborador habitual de la revista antiocupación israelí-palestina +972 Magazine y un conocido activista político de Yafa, sur de Tel Aviv.

El equipo de pódcast de la revista en hebreo Mekomit, hermana de la versión en inglés +972 Magazine, publicó en X un comunicado en solidaridad con Shehadeh y dijo desconocer el motivo de su detención.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar