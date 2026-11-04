Israel extiende detención arbitraria de periodista y activista palestino Abed Abu Shehadeh

"No se trata de una investigación penal, sino de una campaña para silenciar a periodistas y activistas políticos árabes, denunció la organización en un comunicado, que tildó el arresto de "arbitrario".

Anoche, según Adalah, unos 15 agentes de la Policía israelí irrumpieron en su domicilio y lo detuvieron.

El tribunal autorizó la prórroga de su detención a pesar de que el interrogatorio se centró, en exclusiva, en una entrevista que Shehadeh realizó en Catar antes de las elecciones israelíes al exparlamentario del partido árabe Balad, Azmi Bishara.

La policía no presentó ninguna otra acusación en su contra, denuncia Adalah. "La entrevista, que abordaba la campaña electoral israelí y la situación de los palestinos, ha sido publicada y es de acceso público", añade la organización.

"La mera decisión de abrir una investigación penal, a raíz de una entrevista periodística, constituye una grave violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa; por tanto, su detención bajo este pretexto es totalmente arbitraria", dice.

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Shehadeh, periodista y creador del pódcasts Arab48, es colaborador habitual de la revista antiocupación israelí-palestina +972 Magazine y un conocido activista político de Yafa, sur de Tel Aviv.

El equipo de pódcast de la revista en hebreo Mekomit, hermana de la versión en inglés +972 Magazine, publicó en X un comunicado en solidaridad con Shehadeh y dijo desconocer el motivo de su detención.