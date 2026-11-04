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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 08:40

Jameneí descarta que las elecciones de EE.UU. cambien su política hacia Irán

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Teherán, 4 nov (EFE).- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este miércoles que es un error confiar en que los cambios políticos en Estados Unidos puedan poner fin a su hostilidad hacia la República Islámica, después de que el partido demócrata ganara las elecciones de medio mandato, lo que ha supuesto la pérdida de control de las principales Cámaras para Donald Trump.

Por EFE
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“Si todavía hay quienes mantienen alguna esperanza en un cambio de comportamiento o en las alternancias entre partidos y facciones dentro del sistema de dominación, o creen que mediante concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su enemistad con la nación iraní, están profundamente equivocados”, afirmó Jameneí en un mensaje con motivo del 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán.

Jameneí sostuvo que el objetivo de Washington es lograr la capitulación de Teherán y advirtió contra cualquier concesión a la potencia norteamericana.

“El deseo del Gran Satán (EE. UU.) es la rendición incondicional de la nación iraní”, afirmó el líder supremo, quien advirtió que cualquier muestra de sometimiento alentaría nuevas exigencias, guerras y agresiones estadounidenses.

El dirigente iraní aseguró además que Estados Unidos atraviesa un declive irreversible tanto en el ámbito militar como en su influencia internacional.

“Hoy, como consecuencia del descrédito que los propios arrogantes se han causado, el poder y la hegemonía en declive de Estados Unidos han sufrido una caída irreversible tanto en el ámbito de su poder militar como en el de su poder blando internacional, y se ha acelerado el proceso de su colapso”, sostuvo.

En referencia a la guerra que comenzó el 28 de febrero, Jameneí afirmó que la situación en el estrecho de Ormuz ha demostrado “la falsedad del mito de la invencibilidad” estadounidense y su incapacidad para proteger a sus “gobiernos títeres”, una referencia a los Estados árabes aliados de Washington, contra los que Irán ha lanzado decenas de ataques durante el conflicto por albergar bases militares de EE.UU.

Asimismo, defendió mantener la estrategia de “un Irán cada vez más fuerte” como única vía para alcanzar una disuasión absoluta.

Las declaraciones de la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica se producen después de que los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato celebradas el martes en Estados Unidos apuntaran a una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso.

Horas antes, el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que los estadounidenses votaron “no a la guerra” con su respaldo a los demócratas en las elecciones de medio mandato.

Trump reconoció hoy que la guerra contribuyó a la derrota republicana en los comicios.

En las últimas semanas, Irán intensificó sus ataques contra petroleros en Ormuz, lo que provocó que los precios del petróleo se dispararan antes de las elecciones.

A la vez, medios estadounidenses han informado sobre una posible nueva escalada, mientras las partes han redoblado los esfuerzos diplomáticos con la mediación de Catar para encontrar una salida a la guerra.

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