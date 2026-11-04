ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:40

Japón destaca su "alianza sólida" con EEUU independientemente del resultado de elecciones

Imagen sin descripción

Tokio, 4 nov (EFE).- Japón destacó este miércoles la solidez de su alianza con Estados Unidos, y dijo que su relación con Washington es la "piedra angular" de su política exterior, con independencia del resultado de las elecciones de medio mandato en el país norteamericano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Independientemente del resultado de estas elecciones, la alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo la piedra angular de la política exterior y de seguridad de Japón", dijo el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

Kihara aseguró que en un contexto de mayor incertidumbre internacional, una "alianza sólida entre Japón y Estados Unidos resulta imprescindible" para garantizar la paz y la estabilidad internacionales.

El portavoz respondió así a preguntas de los medios sobre los resultados de los comicios, que le han devuelto el control de ambas cámaras del Congreso a los demócratas, en un varapalo al Gobierno del republicano Donald Trump.

Los periodistas preguntaron también a Kihara sobre el aparente efecto del resultado electoral en la Bolsa de Tokio, después de que su principal indicador, el Nikkei, perdiera un 1,42 % lastrado por las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) a la luz de la victoria demócrata.

El portavoz rechazó comentar sobre el impacto de las elecciones en la Bolsa y se limitó a decir que el Gobierno "sigue de cerca la evolución en los mercados con gran atención".

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria holgada de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en plazas clave como Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

Trump dijo en una entrevista con The New York Times que aceptará los resultados y que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar