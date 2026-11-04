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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:15

Juez amplía plazo de conteo en Westchester (Nueva York) hasta mañana tras fallo técnico

Imagen sin descripción

Nueva York, 3 nov (EFE).- Un juez amplió el plazo para el conteo de votos en el condado de Westchester (Nueva York), que forma parte de un distrito congresional clave, hasta el miércoles a las 11 de la mañana tras un fallo técnico en las máquinas.

Por EFE
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Westchester forma parte del distrito congresional 17 de Nueva York, donde el republicano Mike Lawler busca la reelección frente a la demócrata Cait Conley, una contienda muy reñida y decisiva para el control de la Cámara de Representantes.

Las máquinas de votar en el condado experimentaron un fallo y los electores tuvieron que depositar sus papeletas en bolsas previstas para emergencias, mientras las autoridades y los candidatos aseguraban que esos votos serían contados.

La Junta Electoral de Westchester dijo en un comunicado que estaba en contacto con las autoridades del estado de Nueva York, el gobierno del condado y los trabajadores de los colegios electorales, y aseguró que las bolsas estarían "seguras y vigiladas".

El juez Paul Marx, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, firmó por la noche una orden que dicta que el conteo de las papeletas no escaneadas debe comenzar "tan pronto como sea posible, pero no más tarde de las 11 de la mañana" del miércoles, según medios locales.

Está previsto que las papeletas sean trasladadas bajo escolta policial desde los colegios electorales afectados hasta un lugar oficial en la localidad de Ardsley para su escaneo y conteo bajo la supervisión de representantes de ambos partidos, dijeron las autoridades electorales.

"No habrá dudas, no habrá teoría de la conspiración, y cada voto se cuenta. Para mí, eso es lo más importante. No hay embustes aquí", dijo Lawler en una rueda de prensa tras insistir, igual que Conley, en que los electores votaran con normalidad.

El responsable ejecutivo de Westchester, Ken Jenkins, dijo que hasta 250.000 papeletas podían estar sin escanear y a la espera de ser contadas una vez cerraran los colegios electorales a las 9 de la noche.

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