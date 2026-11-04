Jugadores de la Albirroja exigen actuar "con fuerza" en el caso del intervenido Ueno bank

"Exigimos al Gobierno y la Justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción. Necesitamos una respuesta contundente. No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente", señalaron una carta difundida en redes sociales por el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez.

Los futbolistas indicaron que ellos también fueron "víctimas de esta situación", al igual que muchas familias paraguayas, cuyos ahorros quedaron congelados luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes la intervención y disolución de Ueno, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida del BCP derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba a la Albirroja, equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Los jugadores aseguraron que su "mayor preocupación" y "prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora", que tenían sus ahorros invertidos en Ueno y las personas de menores recursos que "hoy están en total vulnerabilidad".

"La justicia debe actuar con fuerza y castigar a los responsables", zanjaron los jugadores, quienes comparten "la misma indignación", preocupación y dolor que sus compatriotas.

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En cuanto a su "situación personal", dijeron que cada uno "evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan" si resultaran afectados por la caída del banco.

El martes, el representante de jugadores Rodrigo Codas refirió que entre los clientes de Ueno también se cuentan, al menos, diez futbolistas de la selección nacional que no identifico, quienes -según dijo- "están muy preocupados" por sus ahorros que, combinados, llegan a las "ocho cifras en dólares".

Asimismo, el presidente del gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), Rogelio Delgado, reveló el martes que un "gran porcentaje" de los jugadores que militan en la liga paraguaya de fútbol manejan sus recursos en Ueno bank y no han podido acceder a sus fondos.

El banco, que obtuvo su licencia de operaciones a finales de 2023, se había transformado en el principal patrocinador del fútbol paraguayo y tenía contratos con Olimpia y Cerro Porteño, los mayores clubes del país.

Ueno bank es patrocinador de la selección Albirroja mediante un contrato de doce millones de dólares por cuatro años con la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), que finalizaba este 2026.