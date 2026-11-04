ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 22:00

Jugadores de la Albirroja exigen actuar "con fuerza" en el caso del intervenido Ueno bank

Imagen sin descripción

Asunción, 4 nov (EFE).- Los jugadores de selección de fútbol de Paraguay exigieron este miércoles a la Justicia del país actuar "con fuerza" para castigar a los responsables de la caída de Ueno bank, donde varios deportistas tenían depositados sus ahorros, al igual que otros clientes de la entidad, que cuenta con unos 2,9 millones de usuarios.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Exigimos al Gobierno y la Justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción. Necesitamos una respuesta contundente. No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente", señalaron una carta difundida en redes sociales por el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez.

Los futbolistas indicaron que ellos también fueron "víctimas de esta situación", al igual que muchas familias paraguayas, cuyos ahorros quedaron congelados luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes la intervención y disolución de Ueno, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida del BCP derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba a la Albirroja, equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Los jugadores aseguraron que su "mayor preocupación" y "prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora", que tenían sus ahorros invertidos en Ueno y las personas de menores recursos que "hoy están en total vulnerabilidad".

"La justicia debe actuar con fuerza y castigar a los responsables", zanjaron los jugadores, quienes comparten "la misma indignación", preocupación y dolor que sus compatriotas.

En cuanto a su "situación personal", dijeron que cada uno "evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan" si resultaran afectados por la caída del banco.

El martes, el representante de jugadores Rodrigo Codas refirió que entre los clientes de Ueno también se cuentan, al menos, diez futbolistas de la selección nacional que no identifico, quienes -según dijo- "están muy preocupados" por sus ahorros que, combinados, llegan a las "ocho cifras en dólares".

Asimismo, el presidente del gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), Rogelio Delgado, reveló el martes que un "gran porcentaje" de los jugadores que militan en la liga paraguaya de fútbol manejan sus recursos en Ueno bank y no han podido acceder a sus fondos.

El banco, que obtuvo su licencia de operaciones a finales de 2023, se había transformado en el principal patrocinador del fútbol paraguayo y tenía contratos con Olimpia y Cerro Porteño, los mayores clubes del país.

Ueno bank es patrocinador de la selección Albirroja mediante un contrato de doce millones de dólares por cuatro años con la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), que finalizaba este 2026.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
04
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más

Te puede interesar