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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:40

Kansas, clave para controlar el Senado, elige al primer demócrata en 94 años

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Washington, 3 nov (EFE).- Adam Hamilton arrebató este martes a los republicanos, según proyecciones de CNN, AP y NBC, el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas, un estado clave para el control del Senado que no elegía a un senador demócrata desde 1932.

Por EFE
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Hamilton, pastor metodista con un pasado republicano, derrotó al actual senador por Kansas Roger Marshall, un exginecólogo muy ligado al presidente estadounidense, Donald Trump, cuya popularidad se había resentido en los últimos meses.

Según proyecciones de AP, con el 91 % de todos los votos escrutados Hamilton se imponía por unos 6 puntos porcentuales.

La victoria en Kansas hace que los demócratas, que han arrebatado la Cámara Baja a los republicanos, solo necesiten ganar ya en Iowa para poder hacerse también con el Senado.

A su vez, la demócrata Cindy Holscher acaricia también la gobernatura de Kansas al aventajar ligeramente a su contrincante republicano, Ty Masterson, también aliado de Trump, que vive momentos de bajísima popularidad y ha encajado una importante derrota en estas elecciones de medio mandato que lo enfrenta ahora a la posibilidad de que los demócratas le abran un proceso de destitución en el Congreso.

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