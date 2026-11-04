Keisha Lance Bottoms hace historia al ponerse al frente de Georgia

Bottoms, de 56 años, sucederá el próximo enero en el cargo al actual gobernador republicano Brian Kemp, tras imponerse en la contienda electoral al candidato conservador Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

Considerada una de las sorpresas de este martes, puesto que partía ligeramente por detrás de Jackson en las encuestas, su victoria devuelve a los demócratas a la gobernación Georgia por primera vez desde 2003.

La figura de Bottoms es diametralmente opuesta al vencido. Curtida en política como exalcaldesa de Atlanta, la ciudad donde nació, cobró notoriedad en la primavera de 2020 con un emotivo discurso en el que exigió el cese de los disturbios tras la muerte del afroestadounidense George Floyd y reivindicando el legado pacífico de Martin Luther King Jr.

Sin embargo, el aumento de la delincuencia y la disminución de los apoyos le impulsaron a no presentarse a la reelección, y pasó a formar parte del equipo del presidente Joe Biden (2021-2025) en la Casa Blanca como asesora principal y directora de la Oficina de Compromiso Público.

Antes se había licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Georgia (GSU, en inglés) y ejerció como jueza a tiempo parcial y fiscal antes de entrar en política.

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Su triunfo electoral la convertirá en la quinta persona afroamericana en haber sido elegida para el cargo de gobernador estatal en Estados Unidos, después de Douglas Wilder, en Virginia (1990-1994); Deval Patrick, en Massachusetts (2007-2015), y Wes Moore, en Maryland (2023-actualidad), además de Byron Donalds, quien fue votado gobernador de Florida esta noche.

La victoria también redondea una jornada idónea para los demócratas en Georgia, que vieron como el joven senador Jon Ossoff, revalidó su escaño en el Senado, donde este estado también cuenta con el demócrata Raphael Warnock.