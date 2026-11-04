'La bola negra' gana el premio del público del Festival de Cine de Londres

Este drama 'queer' inspirado en una obra inacabada del poeta Federico García Lorca conquistó a la audiencia del festival londinense, que la escogió como su título favorito entre las más de 251 propuestas de 88 países que participaron este año en el festival.

Este galardón, el primero que la cinta de 'Los Javis' obtiene en el Reino Unido, llega después de haber obtenido, asimismo, el premio de Mejor Dirección en el último Festival de Cannes para Calvo y Ambrossi, además de otros premios del público en certámenes cinematográficos como el de Toronto o San Sebastián.

'La bola negra' celebró su gala de presentación en el Festival de Cine de Londres el pasado 8 de octubre, con la asistencia de sus directores y de buena parte del elenco principal, como los actores Miguel Bernardeau, el cantante Guitarricadelafuente o la actriz Penélope Cruz.

El galardón llega apenas unos días antes del estreno de la película en el Reino Unido, que llegará a los cines este viernes 6 de noviembre, y tan solo un día después de recibir la nominación a mejor película independiente internacional en los premios británicos de cine independiente (BIFA).

Con este premio del público, la cinta de Calvo y Ambrossi, escogida para representar a España en los próximos Óscar, fortalece su candidatura de cara a la temporada de premios también en territorio británico.