Noche de los Museos: una guía para disfrutar de las visitas sin poner en riesgo las obras

La décima edición de la Noche de los Museos, que se celebrará el sábado 7 de noviembre, de 18:00 a 00:00, es una oportunidad para acercarse al patrimonio, conocer distintos espacios culturales y disfrutar de actividades en familia o con amigos. Sin embargo, el movimiento de público que genera esta actividad también requiere ciertos cuidados para preservar las colecciones y facilitar la circulación dentro de los establecimientos.

Lea más: ¿Cuáles son los espacios que se suman a la Noche de los Museos 2026?

Gloria Velilla, directora de Proyectos de la Asociación Noche de los Museos, comparte una serie de recomendaciones para quienes se preparan para recorrer los espacios culturales.

¿Se pueden tocar las obras o acercarse a las piezas expuestas?

Aunque la curiosidad invite a observar de cerca una pieza o escultura, es importante evitar tocarlas, apoyarse en ellas o en las vitrinas que las protegen. Tampoco se deben cruzar las barreras de seguridad ni acercarse excesivamente a los objetos expuestos.

Estas medidas buscan preservar obras y objetos que forman parte del patrimonio y requieren cuidados especiales para su conservación. También es fundamental respetar las indicaciones del personal de cada museo y de los voluntarios que estarán acompañando a los visitantes.

¿Se pueden sacar fotografías y grabar videos?

Las condiciones para tomar fotografías y grabar videos dependen de cada museo. Como recomendación general, se debe evitar el uso del flash, ya que puede estar prohibido para proteger determinadas piezas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tampoco se recomienda llevar trípodes, palos de selfie o equipos de grabación durante esta noche, debido a la cantidad de personas que se espera en los espacios. Estas restricciones pueden variar según el establecimiento, por lo que ante cualquier duda es mejor consultar con el personal o los voluntarios.

Además, algunos sectores pueden tener acceso restringido o prohibiciones específicas para fotografiar, por motivos de seguridad o disposiciones particulares. Incluso cuando no haya carteles visibles, lo recomendable es consultar antes de ingresar a un área que no forme parte del recorrido habilitado.

¿Se puede ingresar con mochilas, alimentos y bebidas?

Para evitar accidentes con las obras y facilitar el desplazamiento entre las salas, se recomienda llevar mochilas o carteras pequeñas y sostenerlas por delante del cuerpo o hacia abajo, especialmente en espacios con mucha concurrencia.

En cuanto a los alimentos y las bebidas, no está permitido consumirlos dentro de las salas de exposición. Esta medida responde a razones de conservación y limpieza. Quienes necesiten hidratarse o consumir algún alimento pueden hacerlo antes de ingresar a las salas o en los patios y espacios habilitados para ello.

También se recomienda no llevar bebidas en las manos durante los recorridos y tener en cuenta que no se permitirá subir a los buses del circuito con bebidas alcohólicas ni otras bebidas, especialmente si están abiertas.

¿Qué cuidados hay que tener si se visita el museo con niños?

La Noche de los Museos también es una oportunidad para disfrutar de la cultura en familia. En estos casos, se recomienda que los niños permanezcan acompañados y supervisados por una persona adulta durante todo el recorrido.

Es importante evitar que corran dentro de las salas, toquen las piezas o se acerquen demasiado a las exhibiciones. En cuanto al ingreso con cochecitos para bebés, dependerá de las condiciones de accesibilidad y circulación de cada museo.

¿Cómo comportarse durante las visitas guiadas?

Durante los recorridos y las explicaciones de los guías se recomienda mantener un tono de voz moderado, escuchar atentamente y respetar los turnos de participación.

También es importante no bloquear accesos, salidas ni zonas de circulación, además de seguir las indicaciones de los guías y voluntarios. Algunos museos tienen un aforo limitado, por lo que puede ser necesario esperar en fila hasta que termine el recorrido de un grupo para permitir el ingreso del siguiente.

¿Qué hacer si accidentalmente se toca o daña una obra?

Ante cualquier accidente, lo más importante es comunicar inmediatamente lo ocurrido al personal del museo o a un voluntario. No se debe intentar mover, acomodar o reparar una pieza por cuenta propia.

Informar lo sucedido permite que los responsables de la institución evalúen la situación y tomen las medidas correspondientes.

¿Qué otras recomendaciones conviene tener en cuenta?

Además de respetar las normas de cada establecimiento, es importante planificar el recorrido y prestar atención a los horarios de los buses y de cierre de los museos. Algunos espacios podrían cerrar antes debido a circunstancias relacionadas con la disponibilidad de personal, por lo que se recomienda consultar los horarios en las paradas y con los voluntarios.

Velilla advierte especialmente sobre las últimas rondas de los buses, que suelen comenzar entre las 22:30 y las 23:00 y pueden demorar entre una hora y una hora y media en completar el circuito. Por eso, conviene tener en cuenta dónde se encuentra el vehículo particular o el punto desde el cual se regresará a casa, para evitar inconvenientes al finalizar la noche.

Finalmente, recuerda que no es necesario comenzar el recorrido por un punto determinado: los visitantes pueden iniciar la experiencia en cualquiera de los museos participantes. La recomendación es aprovechar también las actividades complementarias que se desarrollarán fuera de estos espacios.