ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 02:55

La Bolsa de Taiwán modera sus caídas y baja un 0,83 % al cierre en pleno recuento en EEUU

Imagen sin descripción

Taipéi, 4 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró este miércoles con un descenso del 0,83 % tras experimentar caídas de hasta el 3,14 % durante la sesión, en medio del recuento de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que la oposición demócrata se aseguró el control de ambas Cámaras.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El selectivo taiwanés cedió 358,63 puntos y concluyó la jornada en 42.948,91 enteros, luego de haber caído un 3,59 % (-1.612,6 puntos) la jornada previa.

El Taiex, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, acumula un descenso del 13,8 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre, lo que sitúa al índice en el terreno de la corrección técnica.

Las firmas tecnológicas registraron descensos generalizados durante la sesión, incluidas TSMC (-1,53 %), Foxconn (-2,24 %) y Delta Electronics (-3,94 %), aunque otras como ASE Technology (+1,79 %) y MediaTek (+1,09 %) tuvieron mejor desempeño.

Esta mala jornada del parqué taiwanés transcurrió en pleno conteo de votos en Estados Unidos, donde los demócratas lograron un resultado histórico en ambas cámaras del Congreso, incluido el Senado, al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o Carolina del Sur.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar