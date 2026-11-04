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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 20:20

La Bolsa mexicana repunta 0,91 %, suma dos avances y se ubica en las 70.819,8 unidades

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este miércoles un 0,91 %, el segundo consecutivo, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 70.819,8 unidades, en una jornada de resultados positivos a nivel global.

Por EFE
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"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global", con avances en el Dow Jones, Nasdaq Composite y el S&P 500, en Estados Unidos", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,51 %, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 27 de marzo".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las ganancias de las emisoras: Volaris (+5.79 %), Industrias Peñoles (+5,53 %), Walmex (+4,32 %), Gruma (+3,47 %) y Alsea (+2,97 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 10,09 %, mientras retrocede un 1,46 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1,4 % frente al dólar al pasar de 18,84 a 18,57 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 264,7 millones de títulos por un importe de 22.665 millones de pesos (unos 1.220 millones de dólares).

De las 845 firmas que cotizaron en la jornada, 493 terminaron con sus precios al alza, 324 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 6,9 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con 5,79 %; y la tequilera José Cuervo (CUERVO), con el 5,67 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la concesionaria de infraestructura Acosta Verde (GAV A), con el –20 %, de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el –9,6 %; y del conglomerado industrial Kuo (KUO B), con el -4,52 %.

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