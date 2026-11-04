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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 21:05

La caída del Ueno bank indigna a los paraguayos

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Asunción, 4 nov (EFE).- "Basta de privilegios, carajo", gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de 'Mr. H', ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país suramericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank.

Por EFE
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El martes, el BCP inició un procedimiento de resolución o disolución de este banco, lo que dejó sin acceso a sus fondos a los más de 2,94 millones de clientes de la institución y amenaza con desatar una crisis política.

Este miércoles, el presidente Santiago Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes de la intervenida institución.

Pero la medida no aplacó los ánimos de cientos de manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes, quienes se concentraron por segunda noche consecutiva en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes, el lugar donde los paraguayos suelen celebrar las victorias de su selección de fútbol, para expresar su rabia por la caída de Ueno bank.

La ocasión también sirvió para manifestarse en contra de las otras crisis que enfrenta el país, como la pésima prestación de los servicios de transporte y sanitarios, por la que responsabilizaron al mandatario paraguayo.

"No hay medicamentos, la impunidad sigue en todas partes", añadió Salem, un conocido miembro de los circuitos de rap estilo libre de Latinoamérica, y cuestionó a Peña y "toda esta gavilla de delincuentes".

La intervención de Ueno ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa finiquitada institución, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

"Jóvenes, salgamos (a las calles) ¿Qué más debe pasar, qué tan mal tenemos que estar para salir a reclamar nuestros derechos?", preguntó por su parte la estudiante Luján Benítez.

La joven recorrió esta jornada los más de 50 kilómetros entre la ciudad de Nueva Italia (centro) y Asunción, la capital, para sumarse a las protestas.

Junto a los manifestantes, Benítez gritó consignas contra la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, que ha controlado el poder casi ininterrumpidamente en los últimos 79 años en Paraguay.

Pero también recordó que los más jóvenes deben luchar para evitar que sus futuros, y el de las próximas generaciones, queden hipotecados por el mal manejo del país.

En medio de la indignación ciudadana, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó esta jornada una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, uno de los reclamos de los manifestantes.

De acuerdo a la Constitución, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En la Cámara Alta se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación del cargo.

Peña ha sido vinculado con Ueno bank, pero el presidente de esa entidad, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, ha dicho que no tenía nexo alguno con esa institución, aunque sí acciones en Ueno Holding, que el mandatario vendió en abril de 2025, según medios locales.

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