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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:10

La china SHEIN invierte 500 millones en Polonia para blindar su red logística europea

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Cracovia (Polonia), 4 nov (EFE).- La plataforma de comercio electrónico china SHEIN ha anunciado este miércoles una inversión de 500 millones de euros para ampliar su centro logístico europeo en Baja Silesia, en el sur de Polonia, con la expectativa de crear 3.000 nuevos empleos este año.

Por EFE
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En un comunicado difundido hoy, la empresa, que inició su penetración en el mercado logístico polaco en 2022 y este año acumulará ya unas inversiones de 1.000 millones de euros, explicó que "Europa es un mercado clave para SHEIN" y el nuevo centro logístico servirá para afianzar su crecimiento a largo plazo en toda la región.

"Nuestra inversión de 500 millones de euros en Polonia este año es una clara muestra de ese compromiso y de nuestra confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de nuestro negocio en Europa", afirmó Leonard Lin, director global de Asuntos Públicos de SHEIN.

Por su parte, Michał Kania, director de Asuntos Públicos en Polonia, declaró que "durante los últimos cuatro años, Polonia se ha convertido en una parte cada vez más importante de las operaciones globales de SHEIN", y enfatizó "la confianza que depositamos en el talento, las infraestructuras y el entorno empresarial" del país del Vístula.

Asimismo, Michał Ptaszyński, director general de Logicor Polonia, subrayó que "la magnitud de esta inversión pone de manifiesto la creciente importancia de la región como centro logístico clave en Europa".

El proyecto anunciado hoy incrementará la superficie de almacenamiento en un 25 %, con lo que se alcanzará el millón de metros cuadrados de instalaciones, las cuales estarán equipadas con más de 6.500 robots autónomos.

La ampliación creará según la empresa más de 3.000 nuevos puestos de trabajo, hasta superar los 10.000 empleados a finales de 2026, y servirá para proporcionar respaldo a 230 pymes locales e integrar a 500 marcas polacas en su cibermercado.

Todo ello permitirá al gigante asiático realizar entregas en solo 48 horas en toda Europa.

Estratégicamente, SHEIN utiliza Polonia no solo como almacén competitivo, sino como escudo operativo frente a la presión regulatoria de Bruselas, ya que, ante las nuevas tasas comunitarias para envíos de bajo valor -un recargo de 3 euros fijado en julio y 2 euros adicionales aplicados en noviembre-, el despacho desde Baja Silesia convertirá muchas de las entregas en envíos intracomunitarios.

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