La china Wingtech rechaza dividir Nexperia y revela demanda de 2.000 millones de dólares

En un comunicado remitido este martes a la Bolsa de Shanghái, Wingtech explicó que los administradores designados por la Justicia neerlandesa han planteado una estructura denominada "dos círculos", por la que la compañía china conservaría la propiedad y el control de las operaciones de Nexperia en China e inversores externos asumirían la mayoría accionarial del resto del negocio internacional.

Wingtech, que adquirió Nexperia en 2019, aseguró que no puede aceptar una solución impulsada unilateralmente y acusó a los administradores de actuar con "discriminación contra los inversores chinos" y de intentar privarla de sus "derechos legítimos".

"Este tipo de comportamiento constituye, en esencia, una expropiación de la inversión legítima de Wingtech", señaló la compañía, que reiteró su disposición a mantener negociaciones para alcanzar una solución "justa y constructiva".

El grupo reveló asimismo que Nexperia B.V., con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega, ha iniciado trámites judiciales en Ámsterdam contra Wingtech, su principal accionista, Zhang Xuezheng, y dos filiales chinas.

Según la documentación citada por Wingtech, la parte neerlandesa les acusa de incumplir acuerdos internos y establecer una cadena de suministro independiente en China que compite directamente con Nexperia, por lo que reclama una indemnización conjunta de 2.000 millones de dólares más intereses desde octubre de 2025.

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Medios económicos neerlandeses informaron este martes de la reclamación, aunque Wingtech precisó que todavía no ha recibido formalmente la demanda y que el tribunal no ha abierto el procedimiento.

En paralelo, Wingtech anunció que un tribunal de Dongguan, en la provincia suroriental china de Cantón, dictó el 2 de noviembre medidas cautelares que prohíben a varios responsables y entidades de Nexperia vender o transferir participaciones, activos y derechos de propiedad intelectual, bajo amenaza de multas diarias de 100.000 yuanes (15.000 dólares).

La decisión se suma a otra resolución judicial china de agosto que ordenó inmovilizar bienes por valor de unos 2.140 millones de yuanes (321 millones de dólares), dentro de una demanda presentada por Wingtech en mayo contra entidades y directivos de Nexperia por la que reclama 8.000 millones de yuanes (1.198 millones de dólares).

El conflicto comenzó en septiembre de 2025, cuando Países Bajos intervino Nexperia alegando riesgos para la seguridad tecnológica europea, lo que desencadenó restricciones chinas a las exportaciones de chips.

Aunque La Haya suspendió la intervención administrativa en noviembre de aquel año, siguen vigentes las medidas judiciales que apartaron a los directivos chinos y privaron a Wingtech del ejercicio de la mayor parte de sus derechos de voto.

La disputa, que ha generado procedimientos judiciales en ambos países, continúa sin una solución acordada sobre el control del fabricante de semiconductores.