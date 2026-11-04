La colombiana ISA suma negocios por 2.708 millones de dólares en su expansión regional

La compañía, con presencia en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Centroamérica, es uno de los principales operadores de infraestructura energética de la región, donde transporta electricidad a través de redes de alta tensión que conectan los centros de generación con los sistemas de distribución.

En los primeros nueve meses del año, ISA consolidó el control del 100 % de IE Madeira, empresa de transmisión eléctrica en Brasil, obtuvo la adjudicación del proyecto vial Ruta de los Lagos, en Chile, y cerró un paquete de obras urgentes en Colombia.

Estas operaciones y adjudicaciones representaron negocios por 2.708 millones de dólares (unos 9,5 billones de pesos).

En el mismo periodo, su resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 7,1 billones de pesos (unos 1.990 millones de dólares), un 8 % más que en igual lapso de 2025, impulsado por la actualización de ingresos contractuales por inflación, la actividad constructiva y la entrada en operación de nuevos proyectos.

Entre estos últimos figuran 13 obras de refuerzo, modernización y conexión a la red eléctrica en Brasil, con inversiones cercanas a los 81 millones de dólares, y tres proyectos en Colombia por 29,6 millones de dólares, entre ellos la modernización de la subestación Betania, en el departamento del Huila, en el centro de Colombia.

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Pese al crecimiento operativo, la utilidad neta de ISA cayó un 3 %, hasta los 1,8 billones de pesos (unos 505 millones de dólares), mientras que el rendimiento sobre el patrimonio promedio (ROAE) se situó en el 13,5 %.

La empresa atribuyó la reducción de las ganancias a variables macroeconómicas y al resultado financiero neto, y señaló que la apreciación del peso colombiano frente a otras monedas de la región también afectó la conversión de los resultados de sus operaciones internacionales.