La Cumbre Iberoamericana busca más influencia en medio de marcadas diferencias ideológicas

El Teatro Real de Madrid albergará la ceremonia inaugural en un acto presidido por los reyes de España, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la asistencia de las 22 delegaciones, las de los países observadores e invitados especiales como el secretario general de la ONU, António Guterres.

Los jefes de Estado y de Gobierno que estarán en la cumbre son los de España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

Por parte de Colombia, Ecuador y El Salvador asistirán los vicepresidentes, y el resto estará representado por los ministros de Exteriores.

El Ejecutivo español se mostró satisfecho con la asistencia de líderes, aunque en principio contaba con la posibilidad de alguno más. Entre los ausentes figuran los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Esas ausencias reducen la participación de máximo nivel institucional de países con presidentes más afines ideológicamente al socialista Sánchez, mientras que sí estarán otros situados en las antípodas de sus postulados como el presidente de Chile, José Antonio Kast, y, sobre todo, el de Argentina, Javier Milei.

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Este último vuelve a Madrid dos semanas después de un polémico viaje en el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, quien lo recibió con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia al término que de forma despectiva emplea Milei para referirse a los izquierdistas.

El Gobierno espera que ese enfrentamiento verbal no afecte al desarrollo de la cumbre, cuya sesión plenaria se celebrará el jueves en la Galería de las Colecciones Reales, con Felipe VI dando la palabra a los jefes de cada delegación.

La previsión es que en la cumbre se cree la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil, se impulse la alianza iberoamericana de inteligencia artificial, se adopte una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, otra sobre cuidados y apoyo, y se fije una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.