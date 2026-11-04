ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:00

La Cumbre Iberoamericana busca más influencia en medio de marcadas diferencias ideológicas

Imagen sin descripción

Madrid, 4 nov (EFE).- La XXX Cumbre Iberoamericana se inaugura este miércoles en Madrid con la presencia de 10 de los 22 líderes de la región, con el objetivo de intentar relanzar su influencia en el mundo y la duda de si las marcadas diferencias ideológicas entre algunos de los asistentes afectará a su desarrollo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Teatro Real de Madrid albergará la ceremonia inaugural en un acto presidido por los reyes de España, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la asistencia de las 22 delegaciones, las de los países observadores e invitados especiales como el secretario general de la ONU, António Guterres.

Los jefes de Estado y de Gobierno que estarán en la cumbre son los de España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

Por parte de Colombia, Ecuador y El Salvador asistirán los vicepresidentes, y el resto estará representado por los ministros de Exteriores.

El Ejecutivo español se mostró satisfecho con la asistencia de líderes, aunque en principio contaba con la posibilidad de alguno más. Entre los ausentes figuran los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Esas ausencias reducen la participación de máximo nivel institucional de países con presidentes más afines ideológicamente al socialista Sánchez, mientras que sí estarán otros situados en las antípodas de sus postulados como el presidente de Chile, José Antonio Kast, y, sobre todo, el de Argentina, Javier Milei.

Este último vuelve a Madrid dos semanas después de un polémico viaje en el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, quien lo recibió con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia al término que de forma despectiva emplea Milei para referirse a los izquierdistas.

El Gobierno espera que ese enfrentamiento verbal no afecte al desarrollo de la cumbre, cuya sesión plenaria se celebrará el jueves en la Galería de las Colecciones Reales, con Felipe VI dando la palabra a los jefes de cada delegación.

La previsión es que en la cumbre se cree la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil, se impulse la alianza iberoamericana de inteligencia artificial, se adopte una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, otra sobre cuidados y apoyo, y se fije una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar