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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 20:35

La economía de Nicaragua crecerá 3,6 % en 2026, según ONG Fundación Sin Límites

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San José, 4 nov (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua crecerá un 3,6 % en 2026, por debajo del 4,9 % del año pasado, según las proyecciones de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una ONG nicaragüense con sede en Costa Rica que sustituyó a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Por EFE
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La directora ejecutiva de la Fundación Sin Límites, Lea Bolt, dijo durante este miércoles durante la presentación de un informe sobre Nicaragua que el PIB seguirá expandiéndose en 2026, "pero con mayor lentitud".

Esa proyección responde, sobretodo, a un menor dinamismo de la inversión y a la contracción del gasto del Gobierno, indicó la economista del antiguo Funides, que fue ilegalizado por el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, invitado por esa ONG para comentar el informe, dijo que el 2026 será un año de "desaceleración" económica para Nicaragua debido al impacto del cierre de empresas de zonas francas y los efectos de la sequía provocado por el fenómeno de El Niño.

Chamorro, excarcelado y desnacionalizado por las autoridades, advirtió que los efectos de El Niño se sentirán con mayor fuerza en el PIB de 2027.

En julio pasado, el Banco Central de Nicaragua mantuvo su proyección de crecimiento económico para el país en 2026 en un rango de un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación de entre un 2,5 % y un 3,5 %.

No obstante, el emisor reconoció que en el entorno internacional prevalecen los riesgos geopolíticos y la incertidumbre en el comercio mundial, y en ese sentido dijo que "las tensiones en Medio Oriente han generado un choque sobre los precios internacionales de la energía y han ejercido presiones inflacionarias en los mercados de materias primas".

El PIB nicaragüense aumentó el 4,9 % en 2025 con respecto a 2024, cuando la economía de Nicaragua creció un 3,6 %, siendo el quinto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2.83 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales.

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