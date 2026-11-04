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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:30

La economía turística de México crece un 0,6 % anual en el segundo trimestre de 2026

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La economía relacionada con el turismo en México creció un 0,6 % anual en el segundo trimestre de 2026, impulsada por el aumento de la producción de bienes turísticos, aunque los servicios registraron una caída, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por EFE
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El avance del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 6,7 % en los bienes, contrarrestado por una caída del 0,9 % en los servicios, detalló el instituto autónomo en su informe con base en cifras originales.

Además, el indicador de consumo turístico creció un 0,3 % interanual de abril a junio, por un aumento del 3 % en el consumo interno, en contraste con un descenso del 13,7 % en el realizado por los extranjeros.

Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron un avance trimestral del 0,4 % de la economía turística entre abril y junio frente a los primeros tres meses del año, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Este aumento ocurrió gracias al avance trimestral de 3,3 % en bienes y pese a la caída de 0,2 % en los servicios.

Asimismo, el consumo turístico avanzó un 0,1 % trimestral, con una subida del 0,3 % en los turistas extranjeros y se mantuvo sin cambios en los turistas internos.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 47,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, lo que consolidó el crecimiento sostenido del sector tras la recuperación posterior a la pandemia del covid-19.

El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó los 34.992 millones de dólares en 2025, un incremento anual de 6,2 %, con lo que el país registró un nuevo máximo histórico por este concepto.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta figurar entre los cinco primeros.

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