La economía turística de México crece un 0,6 % anual en el segundo trimestre de 2026

El avance del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 6,7 % en los bienes, contrarrestado por una caída del 0,9 % en los servicios, detalló el instituto autónomo en su informe con base en cifras originales.

Además, el indicador de consumo turístico creció un 0,3 % interanual de abril a junio, por un aumento del 3 % en el consumo interno, en contraste con un descenso del 13,7 % en el realizado por los extranjeros.

Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron un avance trimestral del 0,4 % de la economía turística entre abril y junio frente a los primeros tres meses del año, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Este aumento ocurrió gracias al avance trimestral de 3,3 % en bienes y pese a la caída de 0,2 % en los servicios.

Asimismo, el consumo turístico avanzó un 0,1 % trimestral, con una subida del 0,3 % en los turistas extranjeros y se mantuvo sin cambios en los turistas internos.

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Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 47,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, lo que consolidó el crecimiento sostenido del sector tras la recuperación posterior a la pandemia del covid-19.

El ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó los 34.992 millones de dólares en 2025, un incremento anual de 6,2 %, con lo que el país registró un nuevo máximo histórico por este concepto.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta figurar entre los cinco primeros.