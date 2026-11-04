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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:20

La industria de los K-dramas advierte de un riesgo de colapso pese a su éxito mundial

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Seúl, 4 nov (EFE).- Doce asociaciones de la industria televisiva de Corea del Sur alertaron este miércoles del riesgo de colapso de la producción de las series y telenovelas surcoreanas, conocidas como K-dramas, pese a su popularidad mundial, y reclamaron mayores inversiones públicas.

Por EFE
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"La base de producción de los K-dramas está al borde del colapso", afirmaron en un comunicado conjunto las asociaciones formadas por productoras, guionistas, actores, directores, cadenas y técnicos.

Según datos recopilados por la Asociación Surcoreana de Productoras de Dramas, una de las doce organizaciones que suscribieron el comunicado conjunto, la producción nacional cayó cerca del 30 % entre 2022 y 2024. El comunicado también señala que las tres principales cadenas de televisión en abierto redujeron su oferta de 91 en 2012 a 32 en 2023.

Las entidades atribuyeron la caída al encarecimiento de los rodajes por la competencia de plataformas internacionales, la menor inversión televisiva y las dificultades de las productoras para conservar derechos y obtener ingresos posteriores.

Pidieron fijar como objetivo nacional recuperar el volumen anual de producciones y estudiar un mecanismo de financiación a medio y largo plazo de 1 billón de wones (744 millones de dólares).

Las asociaciones también criticaron recortes previstos para 2027 de 4.500 millones de wones (3,35 millones de dólares) en partidas audiovisuales del Ministerio de Cultura y 4.400 millones (3,27 millones) en promoción televisiva del regulador.

El comunicado se produce después de que la Agencia Surcoreana de Contenidos Creativos (KOCCA) estimó en abril que la facturación audiovisual bajó un 1,3 % interanual, hasta los 24,66 billones de wones (18.340 millones de dólares) en 2025 y documentó en mayo una caída del 4,4 % en los ingresos de las productoras independientes en 2024.

Las asociaciones propusieron que el Gobierno actúe como impulsor de nuevas inversiones para restablecer un ciclo de financiación, producción, distribución y recuperación de ingresos, en colaboración con las cadenas televisivas y las plataformas digitales.

Las series y telenovelas surcoreanas han gozado de una alta popularidad en todo el mundo, con producciones como "La reina de las lágrimas" (2024) y "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" (2019).

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