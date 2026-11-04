La keniana Phoebe Okowa, reelegida jueza del principal tribunal de la ONU hasta 2036

Okowa, de 61 años, obtuvo este martes en la votación definitiva 183 votos de los 185 emitidos en la Asamblea General de la ONU y 13 de los 15 votos del Consejo de Seguridad, después de varias rondas en las que nueve candidatos competían por cinco puestos.

Para resultar elegido juez de la CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos), es necesario obtener de manera independiente una mayoría absoluta en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad.

La elección de Okowa quedó desbloqueada después de que Sierra Leona retirara la candidatura del jurista Charles Chernor Jalloh, en un intento de concentrar el apoyo africano.

Okowa integra la CIJ desde noviembre de 2025, cuando fue elegida para completar el mandato que dejó vacante el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf tras su dimisión, que concluye el próximo 5 de febrero.

Su nuevo mandato comenzará al día siguiente, el 6 de febrero, en un tribunal compuesto por 15 jueces elegidos por periodos de nueve años.

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El presidente de Kenia, William Ruto, felicitó este miércoles a Okowa, cuya elección es "un momento de gran orgullo para Kenia".

"Le deseamos un gran éxito en el cumplimiento de su mandato con diligencia y en el avance de la misión de la CIJ de defender el derecho internacional y promover la resolución pacífica de las disputas entre naciones", concluyó Ruto.

Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Queen Mary de Londres, Okowa fue también miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y se convirtió en la primera mujer africana elegida para integrar ese órgano de expertos.

Los otros cuatro jueces elegidos son Dapo Akande (Reino Unido); François Alabrune (Francia); Mahmoud Daifallah Hmoud (Jordania); y Rena Lee (Singapur).

La CIJ resuelve conforme al derecho internacional disputas jurídicas entre los 193 Estados miembros de la ONU y emite opiniones consultivas sobre cuestiones legales planteadas por órganos y agencias autorizadas de Naciones Unidas.