La lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas avanza pero a ritmo insuficiente

En un informe sobre el progreso registrado en los últimos cinco años la OMS destaca que el número de personas que necesitaron atención por estas enfermedades descendió un 36 % en los últimos 15 años, hasta los 1.410 millones en 2024.

Al mismo tiempo, 63 países han logrado eliminar la prevalencia de al menos una de esas enfermedades, frente a los 42 que lo habían conseguido a finales de 2020.

Se han desarrollado vacunas contra la chikunguña, la tasa de letalidad del dengue ha disminuido, y se han distribuido más de 11.500 millones de dosis de medicamentos a más de 110 países, en un lustro en el que además se instauró en 2021 el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas.

Sin embargo, la OMS advierte que los avances no están yendo a la velocidad suficiente para cumplir las metas de prevención, control y eliminación de estas enfermedades como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

Aspectos como la financiación de la lucha contra estas enfermedades (en un momento de franco descenso de las contribuciones), su integración en los sistemas sanitarios o la atención a personas que viven en entornos frágiles o de difícil acceso son especialmente preocupantes, indica la OMS.

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"En la mayoría de los países endémicos, las intervenciones contra estas enfermedades siguen estando en gran medida excluidas de los paquetes de cobertura universal, mientras que los sistemas de recopilación de datos continúan fragmentados", alerta la agencia.

La OMS también recuerda que el cambio climático contribuye a la expansión geográfica de las enfermedades transmitidas por insectos y otros vectores, como el dengue o la chikunguña, y que los crecientes conflictos y desplazamientos de población son importantes obstáculos para atender a muchos afectados.

Otras enfermedades tropicales desatendidas en la lista de la OMS son la lepra, la rabia, la enfermedad de Chagas, la leshmaniasis, la sarna, el tracoma o los envenenamientos por mordeduras de serpiente.