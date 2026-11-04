La OMS recomienda probar dos nuevas vacunas contra cepa del ébola que circula en la RDC

Se trata de las candidatas ChAdOx1, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute of India, y mRNA-1469, de la farmacéutica estadounidense Moderna, que serán evaluadas por primera vez durante un brote de la enfermedad provocado por esta variante del virus.

La recomendación ha sido formulada por un grupo de científicos independientes que asesoran a la OMS en base al resultado de pruebas preclínicas, informó hoy la organización.

Su incorporación al actual ensayo clínico está pendiente de las autorizaciones de las entidades competentes en la RDC, donde el brote en curso ha causado más de 10.000 casos comprobados y 5.000 muertes.

"El hecho de que estas vacunas estén listas para entrar en ensayos clínicos demuestra el poder de la ciencia y de la colaboración", comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que subrayó que, aunque las vacunas por sí solas no acabarán con el brote, podrían convertirse en una herramienta importante para controlarlo.

El ensayo, que dirige el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC con el apoyo de la OMS y de instituciones científicas internacionales, está diseñado para evaluar varias vacunas candidatas al mismo tiempo, en particular la denominada "Ervebo".

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Esta vacuna había demostrado su eficacia frente a la variante Zaire del ébola que fue responsable de brotes anteriores, pero que no se tiene certeza de que ofrezca protección frente al virus Bundibugyo.

Los resultados del estudio de estas vacaunas podrían estar listos a principios de 2027, indicó la OMS.