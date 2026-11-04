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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 21:20

La Policía dominicana captura a tres prófugos buscados por Francia, Países Bajos y Chile

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Santo Domingo, 4 nov (EFE).- La Policía Nacional dominicana informó este miércoles sobre la captura de tres ciudadanos requeridos por las autoridades judiciales de Francia, Países Bajos y Chile, así como la recepción de un dominicano extraditado desde Argentina.

Por EFE
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Los operativos de arresto fueron coordinados por la Oficina Central Nacional de la Interpol en Santo Domingo, destacó la policía en un documento.

Entre los detenidos figura el francés Romain Cairfarland Eleuthere, arrestado el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, cuando intentaba viajar a las Islas Vírgenes Británicas.

Es requerido por Francia como principal sospechoso de un asesinato ocurrido en la isla de Guadalupe, en febrero de 2026.

También fue apresado el 30 de octubre en la comunidad de Juan Dolio, a unos 55 kilómetros al este de Santo Domingo, el neerlandés Roberto Aurelio Stefano Porru requerido por Países Bajos por presunto tráfico de cocaína, lavado de activos y liderazgo de una organización criminal.

Según las autoridades, utilizaba documentos españoles fraudulentos.

Ese mismo día, en Santo Domingo Este, fue detenido el dominicano Modesto Brand Javier, solicitado por Chile por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en noviembre de 2024, en la capital de esa nación.

Por otra parte, la institución recibió el 31 de octubre al dominicano Cristian López, alias Emerson, extraditado desde Buenos Aires, Argentina, donde había sido localizado y arrestado mediante una operación conjunta entre las autoridades de ambos países.

López era requerido por la Justicia dominicana por presunta asociación de malhechores, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, en relación con un hecho ocurrido en mayo de 2024 en Villa Consuelo, en Santo Domingo, donde un hombre murió y un adolescente de 14 años fue herido.

La Policía Nacional indicó que los detenidos fueron puestos bajo custodia de las autoridades correspondientes para continuar los procedimientos judiciales y de extradición.

La institución destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos de cooperación internacional para localizar y capturar prófugos, tanto dentro como fuera del territorio dominicano, y garantizar que respondan ante la justicia.

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