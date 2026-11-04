La presidenta de Costa Rica apuesta por un equilibrio entre desarrollo económico y social

Es posible el equilibrio entre desarrollo económico y su sostenibilidad, dado el alto nivel de energía renovable con que cuenta el país y con un 25 % del territorio declarado patrimonio natural, describió en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra en Madrid con motivo de la XXXX Cumbre Iberoamericana en España.

"Y procuramos que la inversión nacional y extranjera genere retornos económicos y sociales", añadió.

Dijo que Costa Rica está comprometida con ese modelo, que ha permitido mucha inversión en talento humano, en educación, con vistas a la competitividad, y el país se ha abierto al mercado libre con seguridad jurídica, añadió.

A los productos agrícolas tradicionales se añaden que los dispositivos médicos de alta complejidad tecnológica representan el 47 % de las exportaciones, y Costa Rica avanza en el uso intensivo en de la inteligencia.

"Hemos cuidado con mucho celo las finanzas públicas", incidió Fernández también, al recordar que es uno de los pocos países con "inflación negativa".

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Para Costa Rica, una consigna principal es "el bienestar, el ser humano como el centro de toda política pública y cuidar, por supuesto, la dignidad humana", incidió.

"La protección de la naturaleza está en el ADN de los costarricenses, pero eso implica que nadie se quede atrás -explicó-. Y para que nadie se quede atrás y logremos preservar nuestro modelo de desarrollo sustentable, es imperativo reconocer los servicios ambientales y ecosistémicos", adujo.

Porque un país que no genera resultados de desarrollo económico y social, "es un país que no puede mantener una trayectoria de desarrollo sustentable".

Y el desarrollo económico no existiría "si no tenemos reglas del juego claras, instituciones públicas que dejen de entenderse como fines en sí mismas y empiecen verdaderamente a generar resultados y a utilizar los recursos públicos con eficiencia", comentó.

Fernández participó en un conversatorio entre el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y los presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader, y de Bolivia, Rodrigo Paz, moderados por el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.