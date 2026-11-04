La recaudación por derechos de autor batió récord en 2025 con 15.500 millones, según CISAC

Un estudio publicado este miércoles por esa organización señala que el aumento frente a lo recaudado el año precedente fue del 11,3 %, si bien ese porcentaje se debe en gran medida a la incorporación a la CISAC de la entidad estadounidense The Mechanical Licensing Collective (The MLC), la cual representó cerca del 52 % del incremento anual.

Excluyendo su efecto, el aumento subyacente comparable fue del 5,3 %, precisa el informe.

En conjunto, los derechos digitales recaudados por los autores destacaron nuevamente en 2025 con un crecimiento, del 27,9 %, hasta alcanzar los 6.570 millones de euros, lo que supone el 42,4 % del total global.

Las recaudaciones de música en vivo y ambiente (como conciertos y festivales, pero también la música reproducida en locales públicos) aumentaron un 7,7 % y ascendieron a 3.870 millones de euros. Superaron así a la televisión y a la radio, con lo que se convierten en la segunda mayor fuente de ingresos de los creadores.

En este último sector las recaudaciones disminuyeron un 2,6 %, hasta los 3.820 millones de euros, y fueron la tercera mayor fuente de ingresos de los creadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por rango creativo, las recaudaciones por la música ascendieron a 14.060 millones de euros (11,9 %) y las del sector audiovisual ascendieron a 760 millones de euros (8,0 %).

Las de artes visuales sumaron a 210 millones de euros, lo que supone un descenso del -1,6 %, y las de literatura se mantuvieron estancas con 230 millones. Sí subieron las relacionadas con obras dramáticas, un 12,4 %, hasta 230 millones de euros.

Este año CISAC celebró su centenario, una efeméride que conmemoró en junio pasado en Francia, donde tiene su sede, y que estuvo marcada por la adopción de un Compromiso de París sobre la IA en su Asamblea General.

La declaración instaba a los gobiernos, las empresas tecnológicas y las industrias culturales a garantizar que la creatividad humana siga siendo reconocida, protegida y remunerada de forma justa en la era de la inteligencia artificial.

"La creatividad humana no puede sustituirse ni dejarse de lado. Es algo que debemos valorar, proteger y celebrar. Y espero que, si hacemos las cosas bien, la inteligencia artificial no limite la creatividad humana, sino que contribuya a inspirar su próximo capítulo", indicó Björn Ulvaeus, presidente de CISAC y cofundador del grupo sueco ABBA, en un comunicado de presentación de este estudio.

Esta organización es una red mundial que representa a 225 sociedades de autores en 110 países y territorios. Sus miembros gestionan derechos en los sectores de la música, las obras audiovisuales, las artes visuales, la literatura y las obras dramáticas.